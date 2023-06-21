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Fútbol

Guillermo Ochoa, invitado especial en partido de los Astros

Dos figuras del deporte mexicano, el portero Guillermo Ochoa y el pitcher José Urquidy intercambiaron camisetas en el partido de los Astros de Houston

Guillermo Ochoa y José Urquidy

Escrito por: Fernando Campos

El portero de la Selección Mexicana Guillermo Ochoa se hizo presente en el partido de las Grandes Ligas entre los Astros de Houston y los Mets de Nueva York.

 

El guardameta del equipo italiano Salernitana fue invitado por el pitcher mexicano José Urquidy para asistir al partido realizado en el Minute Maid Park donde los Astros se llevaron la victoria de 4-2 ante los metropolitanos.

 

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Memo Ochoa, que se encontraba con día libre en la concentración de la selección, intercambio camisetas con el jugador del equipo de Houston. El portero le regaló un jersey de México con el número 13, mientras José Urquidy le dio una franela de local de los Astros, con su apellido en la espalda.

 

Después del encuentro de beisbol, Guillermo Ochoa regresó al hotel donde se concentra la Selección Azteca para su participación a la Copa Oro que inicia el próximo sábado 24 de junio con el encuentro entre Estados Unidos vs Jamaica.

 

Los encuentro de México en la fase de grupos de Copa Oro

 

México comenzará su actuación en el torneo de Concacaf enfrentando a la selección de Honduras el domingo 25 de junio en la cancha del Estadio NRG, casa del equipo de la NFL Houston Texans, donde debutará como técnico de los aztecas Jaime Lozano.

 

El segundo encuentro de la Selección Mexicana será ante Haití en el Estadio de la Universidad de Phoenix, donde juega los Arizona Cardinals, el jueves 29 de junio.

 

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Y cerrará México la fase de grupos jugando ante la selección de Qatar el día domingo 2 de julio en la cancha del Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49’ers.

 

La Selección Mexicana busca ganar su novena edición de Copa Oro y así recuperar el título que perdió ante Estados Unidos en el 2021 al caer en la final por marcador de 0-1, gol anotado por Miles Robinson en el minuto 118 del tiempo extra.

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