Guillermo Ochoa rompe el silencio sobre su relación con el ‘Vasco’ Aguirre, Sudáfrica 2010 y su titularidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

En el marco del día de medios previo al partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA TM contra Australia, Guillermo Ochoa acaparó todos los reflectores. Fiel a su estilo, el histórico guardameta mexicano no se guardó nada y reveló detalle sobre su paso por la Selección Mexicana, el debate sobre si será titular bajo los tres postes para la justa mundialista de 2026 e información de cuándo se retira definitivamente de las canchas.

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¿Posible titularidad en el Mundial? La plática frente a frente con Javier Aguirre

Guillermo Ochoa confesó que ya tuvo un diálogo directo con el "Vasco" Aguirre para dejar las cosas claras de cara a la próxima justa mundialista, sanando las heridas tras su polémica no titularidad en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

"Platiqué con él, pero es personal, simplemente compartimos argumentos, él los suyos, él los míos y ya pasó, todo con respeto. Aquí estamos, la gente ha visto mi rendimiento, saben lo que aporto, me han visto entrenar, estoy en el proceso con Javier Aguirre desde que jugamos contra Honduras", sentenció el histórico arquero de la Selección Mexicana.

Sobre la fuerte disputa por la titularidad, "Paco Memo" Ochoa dejó claro que respeta las jerarquías y aseguró que aún no tiene su lugar seguro en la Copa del Mundo de 2026, por lo que mantiene la esperanza de ser llamado. Asimismo, destacó la increíble evolución que ha notado en el estratega nacional en comparación con su etapa anterior al frente del Tri.

"Por más confianza que le tenga al entrenador, siempre hay una línea de confianza y así será, hay entrenadores que te dicen la alineación días antes y otros el mero día, yo no le preguntaré a Javier si voy a jugar. Este es un Javier diferente al del 2010, es muy cercano a los jóvenes, yo veo bromas que antes no se hubieran dado, los hubiera mandado a volar, ahora es más abierto, más ameno", concluyó.

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¿Guillermo Ochoa se retira después de la Copa Mundial de la FIFA TM?

La gran incógnita sobre el futuro del histórico portero finalmente tiene una respuesta clara. Guillermo Ochoa confirmó que el máximo torneo de futbol marcará el punto final de su trayectoria defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana, pero a nivel de clubes, mencionó que evaluará sus opciones y tomará una decisión en su momento.

"Terminando el Mundial termina mi carrera en Selección, a nivel de clubes, vamos a ver proyectos, pero será difícil, lo vamos a evaluar porque la Selección siempre ha sido mi guía, mi brújula, en mis clubes siempre quiero estar listo para los torneos, para el Mundial, entonces estar en un club ya sin selección, no me veo así", confesó el cinco veces mundialista.

Con estas declaraciones, Ochoa aclara que no confirma su retiro del futbol profesional de forma inminente, sino que analizará a fondo las propuestas de clubes tras concluir su participación en la Copa del Mundo de 2026.

Mientras define ese próximo paso, el guardameta se mantiene a la expectativa y trabajando a tope en la intensa disputa por definir quién será el portero titular de México bajo el mando de Javier Aguirre

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