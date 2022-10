Harry Kane llevará brazalete arcoíris en Qatar 2022

El goleador del equipo de Tottenham y capitán de la selección de Inglaterra Harry Kane desafiará a la FIFA y portará en los juego de los ingleses el brazalete arcoiris de OneLove en la Copa del Mundo Qatar 2022.

La venta de alcohol en Qatar está prohibida

Según ‘Sky Sports’, Harry Kane lo lucirá en la Copa del Mundo con Inglaterra aunque la FIFA lo sancione. Ya en septiembre, la Football Association (FA) afirmó que lo llevarían como parte de esta iniciativa contra la discriminación y en apoyo a la comunidad LGBTIQ+.

La FIFA podría multar a los combinados que lo usen en el Mundial que iniciará el próximo 20 de noviembre... aunque todavía no se ha pronunciado al respecto. Nueve selecciones del continente europeo han anunciado su uso y, según ‘Sky Sports’, el Grupo de Trabajo de la UEFA sobre el Mundial pidió permiso hace tres semanas a la FIFA para llevarlo en la Copa del Mundo Qatar 2022 y está esperando respuesta.

“Los jugadores en particular no pueden hacer mucho más que hablar sobre esos temas y ponerlos sobre la mesa porque, al final, estamos pidiendo un cambio en un país al que respetamos, ha progresado, pero no tenemos ningún control sobre él”, apuntó el seleccionador Gareth Southgate.

En Qatar la diversidad sexual es un tema tabú

Hay que recordar que en Qatar la diversidad sexual es un tema tabú, se percibe un alto grado de intolerancia en la sociedad y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. El sistema judicial catarí se basa en la Shari’a, por esto mismo los actos homosexuales se castigan con más de 5 años de encarcelamiento.

Hace unos meses, el presidente del comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Nasser Al-Khater, afirmó que “la homosexualidad no está permitida en el país”, aunque dijo que los aficionados que pertenezcan al grupo LGTBIQ+ podrán viajar al país y asistir a los partidos.

Aunque, investigaciones llevabas a cabo por las corporaciones de radiodifusión pública de Noruega (NRK), Dinamarca (DR) y Suecia (SVT) señalan que algunos hoteles que alojarán a los miles de turistas del mundo que se desplazarán hasta Qatar no están admitiendo a parejas homosexuales.