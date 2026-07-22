Fecha límite que tiene Cruz Azul para anunciar más refuerzos en el Apertura 2026

Aunque el Apertura 2026 ya comenzó y Cruz Azul inició la defensa de su campeonato con un par de victorias, la directiva cementera todavía no da por cerrado el mercado de fichajes. De hecho, el club mantiene abiertas varias negociaciones con el objetivo de fortalecer la plantilla antes de afrontar la Leagues Cup y la segunda mitad del semestre.

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La buena noticia para la afición celeste es que todavía hay tiempo. De acuerdo con el reglamento de la Liga BBVA MX, los clubes tienen como fecha límite el viernes 11 de septiembre de 2026 para registrar a nuevos futbolistas, por lo que Cruz Azul aún cuenta con varias semanas para cerrar alguna incorporación.

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César Montes sigue siendo la prioridad

El principal objetivo de la directiva continúa siendo César Montes. El defensa central del Lokomotiv de Moscú es el futbolista que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico consideran ideal para apuntalar la zaga de cara al resto del torneo.

Sin embargo, la operación no ha sido sencilla. Las diferencias entre el costo del traspaso y las pretensiones salariales del seleccionado mexicano han provocado que las negociaciones avancen con mucha cautela y, por ahora, no exista un acuerdo definitivo. Aun así, las conversaciones no están rotas y Cruz Azul mantiene la esperanza de encontrar una fórmula que permita concretar el fichaje.

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Otros nombres que han sonado en La Noria

Mientras el caso de Montes sigue sin resolverse, en los últimos días apareció desde Sudamérica el nombre de Lautaro Di Lollo, joven defensor de Boca Juniors. No obstante, distintas fuentes cercanas al club descartan que exista una negociación en marcha.

El alto costo de la carta del zaguero argentino, valuada en alrededor de 15 millones de dólares, además de la falta de plazas dsponibles para jugadores no formados en México, hacen prácticamente inviable la operación en estos momentos.

Otro futbolista que ha sido relacionado con Cruz Azul es Juan Brunetta, aunque hasta ahora tampoco existe una negociación avanzada y su llegada dependería de movimientos dentro de la plantilla para liberar espacio y recursos económicos.

Con la fecha límite fijada para el 11 de septiembre, Cruz Azul todavía tiene tiempo para dar un golpe en el mercado. Las próximas semanas serán determinantes.