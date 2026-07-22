ÚLTIMA HORA: Santiago Gimenez MUY CERCA de Cruz Azul en el Apertura 2026

Tras terminar la Copa del Mundo 2026 el destino del delantero de la selección mexicana estuvo en duda y es que las lesiones no dejaron que desarrollara su nivel de juego en el AC Milan, ahora Santiago Gimenez subió a sus historias de IG que está muy cerca de Cruz Azul, esta noche estuvo muy cerca del terreno de juego con Cruz Azul.

No es algo nuevo que veamos al canterano de Cruz Azul visitar a los de La Noria cada que tiene oportunidad, de momento se encuentra en recuperación tras el fuerte gol que recibió en el partido de México vs Inglaterra y aprovechó para visitar el Estadio Banorte y ver al equipo de sus amores remontar un partido que comenzaron perdiendo 0-1.

Así presumió que estuvo apoyando a Cruz Azul desde las gradas:

¿Cómo terminó el partido de Cruz Azul?

Cruz Azul logró remontar ante un Puebla que trató de sorprender a toda la Liga MX, en el minuto 28 Fernando Monarrez Ochoa adelantó a los Poblanos ; sin embargo, esto no fue suficiente y Cruz Azul parece que comienza a acostumbrarse a remontar marcadores, el pasado viernes remontó de igual manera al Atlético de San Luis; en esta ocasión, al minuto 44 el argentino Luka Romero empató el partido y al minuto 82 Christian Ebere anotó el gol de la victoria Azul y de esta manera es como "El Bebote" pudo ver de nuevo ganar a su equipo de origen.

¿Cuál será el destino de Santiago Gimenez?

Distintos rumores ponen a El Bebote en la LIGA MLS, sin embargo, también la Lazio de Italia parece estar muy interesada en adquirir al delantero de 25 años edad quien aún busca jugar en una de las 5 grandes ligas, por lo que, la Lazio podría ser in gran lugar para que recupere minutos y confianza dentro de la cancha.

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