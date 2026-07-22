Este es el principal problema de Joel Huiqui con Cruz Azul en el Apertura 2026

Cruz Azul ha disputado sus primeros dos partidos correspondientes al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con Joel Huiqui como entrenador oficial para esta temporada, por lo que, de inmediato, al técnico mexicano se le ha presentado un problema que debe arreglar cuanto antes.

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Con apenas siete juegos como entrenador Joel Huiqui consiguió el título de Liga BBVA MX a pesar de los parches que el equipo tuvo en la parte final de la temporada pasada. Ahora, uno de ellos se mantiene en el XI titular, por lo que el entrenador de Cruz Azul deberá buscar la respuesta a este dilema.

¿Qué hará Joel Huiqui con el problema que presenta el XI de Cruz Azul?

Desde la venta de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia, la realidad es que Cruz Azul no ha logrado establecer firmemente a un elemento por la lateral derecha pese a los intentos que el club tuvo en el pasado con jugadores como Jorge Rodarte y Omar Campos, hoy lateral por izquierda.

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En el cierre del torneo pasado, así como en el inicio de este, Joel Huiqui se ha decantado por colocar a Jeremy Márquez como lateral derecho, y si bien el mexicano no ha desentonado, la realidad es que no es su posición más importante, lo cual dificulta que pueda explotar sus cualidades.

Con ello, este se presenta como el primer gran dilema en el esquema táctico de Joel Huiqui, quien deberá definir al elemento que suplante esta posición mientras la directiva de Cruz Azul busca en el mercado de fichajes a un jugador que cumpla con las expectativas de su entrenador.

¿Qué jugador podría llegar a esta posición en el mercado de fichajes?

Mucho se habla respecto a que la directiva de Cruz Azul ha trabajado a marchas forzadas para la contratación de un jugador que se desempeñe como lateral por derecha. El nombre más adelantado sería el de Julián Araujo, aunque hasta el momento no existe información oficial por él.