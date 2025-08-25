Hay que mejorar: ellos fueron los 3 peores jugadores de Pumas ante Puebla, según aficionados

Pumas sigue sin convencer y ganar en el Apertura 2025, pues en la jornada 6 dividió puntos con Puebla en el debut de Aaron Ramsey . Este empate no dejó nada satisfechos a los aficionados, pues los camoteros se ubican en la última posición de la tabla general de la Liga BBVA MX. Por lo anterior, los seguidores se lanzaron en contra de 3 jugadores.

1 Guillermo “Memo” Martínez

El seleccionado mexicano una vez más fue blanco de críticas por su juego, ya que en este Apertura 2025 no anda fino. Prueba de ello, el error que cometió al fallar solo y frente a la portería contra Necaxa, hecho que le costó los abucheos de los aficionados. Por lo anterior, “Memote” mandó un mensaje a los seguidores del club Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) . En redes sociales piden la salida de Martínez, pues suma varios encuentros sin anotar.

2 Piero Quispe

El peruano fue uno de los 3 señalados como principales culpables del empate ante Puebla, pues así lo consideró el usuario de X, @Ajpina_, quien mencionó que el jugador debe salir de la institución junto a otros tantos. Cabe mencionar que el mediocampista sonó para marcharse del club en este mercado de fichajes para liberar una plaza de extranjero pero, ante la llegada de José Juan Macías, se quedó en el equipo.

3. Pablo Bennevendo

El lateral derecho fue considerado uno de los peores jugadores del partido y quien no debe continuar más en el equipo. “Esto a es un insulto para la afición, llevamos 14 años esperando a que las cosas hagan ‘click’; ya estamos hartos. Necesitan rodar cabezas, pero ya. Hay jugadores que no deben continuar (Bennevendo)”, se lee en un comentario de la red social X.

¿Quién fue el peor jugador de Pumas ante Puebla, según las estadísticas?

Guillermo “Memote” Martínez fue el peor jugador de Pumas ante Puebla, pues según Sofascore, el delantero obtuvo la peor calificación de su equipo: 6.1. El mexicano saltó a la cancha como titular, pero fue sustituido al minuto 62 por Aaron Ramsey. De acuerdo con las estadísticas el atacante solo disparó en una ocasión, mientras que otro fue bloqueado.