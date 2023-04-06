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Fútbol

Héctor Herrera podría ser convocado para el México vs Estados Unidos

El mediocampista del Houston Dynamo, Héctor Herrera, podría estar de regreso con la Selección Mexicana para el partido contra la selección de Estados Unidos

Héctor Herrera entrena con la Selección Mexicana

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección Mexicana jugará contra Estados Unidos el próximo 19 de abril. En territorio de las Barras y las Estrellas, Diego Cocca vivirá su primer Clásico de la Concacaf, duelo amistoso, que servirá para ver a más futbolistas de cara a las semifinales de la Nations League y la Copa Oro.

Dicho partido, al no ser Fecha FIFA no contará con jugadores que militen en el Viejo Contienente, por lo que ambos estrategas tendrán que buscar futbolistas de las ligas locales o jugadores que tengan permisos especiales para poder disputar el duelo.

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Héctor Herrera podría volver a la Selección Mexicana

De acuerdo a distintos reportes, Cocca podría estar pensando en convocar para el encuentro amistoso contra Estados Unidos a Héctor Herrera, hombre que no estuvo dentro de su primera lista, para los enfrentamientos de la Nations League ante Surinam y Jamaica.

La posibilidad de que el exjugador del Atlético de Madrid esté en la convocatoria podría ser una realidad, pues al militar en la MLS, con el Houston Dynamo, lo convierte en uno de los elegibles, aunque seguramente si se tendría que pedir un permiso especial.

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Los números de Héctor Herrera en la MLS

Luego de un primer semestre no tan favorable para el seleccionado nacional en Qatar 2022, esta nueva campaña del futbol de los Estados Unidos ha sido todo lo contrario. Suma todos los minutos posibles dentro de los cinco duelos que han disputado, además ya podido aportar con un gol y un par de asistencias.

Aunque el récord de su equipo no ha sido el más favorable, pues suman dos victorias y tres derrotar para sumar seis unidades, pero ser octavos en la Conferencia Este; y si terminará hoy el certamen disputarían un repechaje para pensar en los playoffs.

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