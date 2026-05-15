Fue un ídolo de la Selección de Suecia, pero siempre se sintió como un extranjero

Muchos años antes de que Zlatan Ibrahimovic fuera la gran figura de la Selección de Suecia, hubo otro nombre que logró conquistar el corazón de los aficionados y que tuvo una carrera muy importante en algunos de los clubes más importantes del viejo continente, se trata de Henrik Larsson.

Durante su carrera, logró ir a la Copa Mundial de la FIFA con la Selección de Suecia, ganar la Champions League con el Barcelona, pero también es una de las grandes leyendas del Celtic de su país, su gran nivel de juego, lo llevó a ser seleccionado en 106 ocasiones, aunque bajo la piel tenía un secreto.

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Henrik Larsson se sentía extranjero con Suecia

Henrik Larsson nació en Suecia, donde aprendió a jugar al futbol, pero su padre tenía raíces caboverdianas, por lo que desde pequeño noto que era el único niño con un tono de piel más oscuro que el resto de sus compañeros, por lo que llegó a sufrir discriminación en su infancia.

Esas situaciones lo llevaron a sentirse inseguro y a hacerse cuestionamientos sobre su identidad, incluso, en una entrevista que tuvo con el medio inglés, ‘The Guardian’, reveló que se sentía un extranjero en su propio país.

Me considero extranjero. Para ser honesto, no sé qué soy. Sé que tengo 106 partidos internacionales con Suecia. Sé que tengo algo de sueco, sí. Pero nunca me he sentido 100% sueco. Tengo que respetar la herencia de mi padre, así que quizás sea por eso, pero no creo que me sintiera sueco hasta que triunfé en el fútbol

Durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA, Henrik Larsson logró marcar cinco goles para Suecia, en las ediciones de Estados Unidos 1994, donde terminaron en tercer lugar y Alemania 2006.

