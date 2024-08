La DURA autocrítica de Henry Martín tras la eliminación del América en la Leagues Cup 2024

El Club América quedó eliminado de la Leagues Cup 2024, el cuadro azulcrema era uno de los favoritos para levantar el título, pero los Colorasdo Rapids terminaron con su ilusión al dejarlos fuera en Cuartos de Final en penales.

América y Colorado terminaron con el marcador 0-0 en tiempo regular, pero en los penales, el bicampeón de la Liga MX perdió 8-9. Esto provocó que el capitán del equipo, Henry Martín, sorprendiera con sus declaraciones.

Henry Martín habla de Malagón tras eliminación

Luego del fracaso que se vivió en el Dignity Health Sports Park Stadium, Henry Martín en sus declaraciones le quitó la responsabilidad de la derrota al portero Luis Ángel Malagón. El delantero afirmó a la prensa que el fracaso se debió a la falta de goles del equipo en los 90 minutos.

“Malagón se siente responsable por cómo se dio la situación, pero realmente le partido no lo perdimos en los penales, lo perdimos desde el juego, en los 90 minutos por no hacer lo que debíamos hacer dentro de la cancha, por no culminar el partido cuando tuvimos que hacerlo, y ahí pagamos las consecuencias”,

Henry Martín le pidió a Malagón quitarse la responsabilidad de la eliminación en la Leagues Cup 2024, que además dejó a México sin representación azteca tras la derrota de Mazatlán, que también quedó eliminado.

"Él se siente responsable por cómo se dieron las cosas, pero van a pasar los días, él es muy fuerte y se va a reponer de esto, pero responsables somos todos en la cancha, sobre todo a la ofensiva que no hicimos nuestro trabajo”.

Henry Martín reveló que América tiene la exigencia de pelear por títulos, finales, y que pese a que saben que pudieron ser mejores, porque dominaron el partido, no pudieron concretar el boleto a la Semifinal por la falta de goles.

¿Cuándo juega América en Liga MX?

Club América ahora pensará en la Liga MX, en donde regresará a la actividad en la Jornada 5 en el partido ante Puebla el próximo sábado 24 de agosto en punto de las 21:05 horas, en partido que se disputará en el Estadio Azteca.

