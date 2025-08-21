Un total héroe: tiene solo 19 años y fue el único que puso la cara por Pachuca contra LA Galaxy

Los equipos de la Liga BBVA MX no estuvieron a la altura y Pachuca fue el último en ser eliminado de la Leagues Cup 2025 . Las semifinales tendrán cuatro equipos de la MLS, un dato preocupante para el futbol local. Sin embargo, por el lado de los Tuzos pueden estar orgullosos de un jugador en particular: Elías Montiel, quien fue la gran figura del equipo de Jaime Lozano con sólo 19 años a pesar de la eliminación.

Si bien es cierto que Pachuca tuvo un partido para el olvido donde los aficionados señalaron a los 3 culpables de la eliminación , Elías Montiel fue el más respaldado por los fans. El joven canterano del cuadro hidalguense jugó 90 minutos ante LA Galaxy y tuvo una precisión en pases del 88%. Sumó 3 pases clave, tuvo 2 grandes ocasiones creadas y ganó un 66% de los duelos.

MEXSPORT Elías Montiel destacó con Pachuca ante LA Galaxy

La opinión de la prensa sobre el partido de Elías Montiel con Pachuca

La prensa también ha llenado de elogios al desempeño del mediocampista tuzo. Por ejemplo, el periodista Julio Rodríguez aseguró que Montiel fue uno de los más destacados a pesar de la eliminación del Pachuca. “Fue el jugador con mayor número de oportunidades creadas (3)”, compartió en la red social de X.

El juegazo de Elías Montiel 🇲🇽 frente a LA Galaxy:



- 90’

- 49/56 pases precisos (88%)

- 3 pases clave

- 2/4 pases largos

- 2 grandes ocasiones creadas

- 1 tiro fuera

- 3/5 duelos en el suelo ganados

-1/2 duelos aéreos

- 1 despeje

- 1 intercepción

- 2 entradas



Pese a la…

Por otro lado, el comunicador Douglas Sierra comenzó diciendo que Pachuca se ha cansado de fallar ocasiones en sus últimas derrotas. Sin embargo, remarca que en la adversidad y en un contexto donde faltan ideas, “siempre aparece Elías Montiel”. El periodista remarcó que el juvenil tuvo 3 pases clave en el segundo tiempo, “uno de ellos lo falla Guzmán y otro más termina en atajada del arquero”.

La pólvora mojada de Pachuca, cansado de errar ocasiones en sus últimas derrotas.



Pero incluso en la adversidad y en un contexto donde faltan ideas, siempre aparece Elías Montiel.



3 pases clave en el 2T; uno de ellos lo falla Guzmán y otro más termina en atajada del arquero. — Douglas Sierra (@Douglas_SierraB) August 21, 2025

¿Cuáles son los números de Elías Montiel en esta temporada?

Elías Montiel es uno de los elementos más valiosos que tiene Pachuca dentro de su plantilla (5 millones de euros, según Transfermarkt). Con solo 19 años se ha destacado en la Liga BBVA MX y también a nivel internacional en el Mundial de Clubes y la Leagues Cup. En este inicio de temporada, el pivote suma 11 partidos entre todas las competencias, en los que logró marcar 3 goles y dar 2 asistencias.