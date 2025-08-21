deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Leagues Cup 2025
Nota

Un total héroe: tiene solo 19 años y fue el único que puso la cara por Pachuca contra LA Galaxy

Pachuca tuvo un partido para el olvido y cayó ante LA Galaxy en la Leagues Cup 2025; sin embargo, un canterano de los Tuzos fue el más sobresaliente del equipo

El jugador que fue el héroe de Pachuca ante LA Galaxy
TV Azteca
El jugador que fue el héroe de Pachuca ante LA Galaxy
Rodrigo Acuña
Leagues Cup 2025
Compartir

Los equipos de la Liga BBVA MX no estuvieron a la altura y Pachuca fue el último en ser eliminado de la Leagues Cup 2025 . Las semifinales tendrán cuatro equipos de la MLS, un dato preocupante para el futbol local. Sin embargo, por el lado de los Tuzos pueden estar orgullosos de un jugador en particular: Elías Montiel, quien fue la gran figura del equipo de Jaime Lozano con sólo 19 años a pesar de la eliminación.

Si bien es cierto que Pachuca tuvo un partido para el olvido donde los aficionados señalaron a los 3 culpables de la eliminación , Elías Montiel fue el más respaldado por los fans. El joven canterano del cuadro hidalguense jugó 90 minutos ante LA Galaxy y tuvo una precisión en pases del 88%. Sumó 3 pases clave, tuvo 2 grandes ocasiones creadas y ganó un 66% de los duelos.

Elías Montiel destacó con Pachuca ante LA Galaxy
MEXSPORT
Elías Montiel destacó con Pachuca ante LA Galaxy

La opinión de la prensa sobre el partido de Elías Montiel con Pachuca

La prensa también ha llenado de elogios al desempeño del mediocampista tuzo. Por ejemplo, el periodista Julio Rodríguez aseguró que Montiel fue uno de los más destacados a pesar de la eliminación del Pachuca. “Fue el jugador con mayor número de oportunidades creadas (3)”, compartió en la red social de X.

TE PUEDE INTERESAR:

Por otro lado, el comunicador Douglas Sierra comenzó diciendo que Pachuca se ha cansado de fallar ocasiones en sus últimas derrotas. Sin embargo, remarca que en la adversidad y en un contexto donde faltan ideas, “siempre aparece Elías Montiel”. El periodista remarcó que el juvenil tuvo 3 pases clave en el segundo tiempo, “uno de ellos lo falla Guzmán y otro más termina en atajada del arquero”.

¿Cuáles son los números de Elías Montiel en esta temporada?

Elías Montiel es uno de los elementos más valiosos que tiene Pachuca dentro de su plantilla (5 millones de euros, según Transfermarkt). Con solo 19 años se ha destacado en la Liga BBVA MX y también a nivel internacional en el Mundial de Clubes y la Leagues Cup. En este inicio de temporada, el pivote suma 11 partidos entre todas las competencias, en los que logró marcar 3 goles y dar 2 asistencias.

Pachuca
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico IA para el Tigres vs Inter Miami | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico de Inteligencia Artificial para el Toluca vs Chicago Fire | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Rayados hizo el ridículo en su partido de debut de la Leagues Cup 2024 | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico IA para el Rayados vs Austin de Leagues Cup | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Por qué es buena la Leagues Cup para la Liga BBVA MX? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Un equipo mexicano está obligado a ganar la Leagues Cup? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico de la IA para el Chivas vs San Jose Earthquakes | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Las ventajas y desventajas de la Leagues Cup para la Liga BBVA MX | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Derrota en su debut en Leagues Cup: ¿Qué pasó con Pumas? | Summer Show
×
×