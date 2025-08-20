Ver GRATIS y EN VIVO el Seattle Sounders vs Puebla, partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

¡Llegó el momento de la verdad! Este miércoles 20 de agosto se llevarán a cabo los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 y en TV Azteca Deportes transmitiremos completamente EN VIVO y GRATIS el partido entre Seattle Sounders y el Puebla, el cual podrás disfrutar a través de la señal de Canal 7 de tu televisión abierta.

En partido que se realizará en el espectacular Lumen Field que ya ha visto caer por goleada de 3-0 a Pumas en Concachampions y 7-0 a Cruz Azul en la presente Leagues Cup, el conjunto Camotero buscará dar la campanada, pues fue uno de los mejores equipos de la Liga BBVA MX en este certamen, sin embargo, tienen el reciente antecedente de que se quedaron sin entrenador tras caer ante el Atlético de San Luis de Joao Pedro en el Estadio Cuauhtémoc .

A pesar del escenario que se le presenta al cuadro que esta noche será dirigido por Martín “La Rata” Bravo, los aficionados mexicanos tienen la esperanza de que el Puebla pueda dar la campanada y eliminar a uno de los mejores equipos del torneo al menos en la fase de grupos.

Seattle Sounders vs Puebla, fecha, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

El partido entre Seattle Sounders y Puebla podrás disfrutarlo en vivo y gratis este miércoles 20 de agosto en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México a través de la pantalla de Azteca 7 desde el imponente Lumen Field.

Seattle Sounders vs Puebla



Fecha : Miércoles 20 de agosto de 2025

: Miércoles 20 de agosto de 2025 Horario : 8:50 pm tiempo del centro de México

: 8:50 pm tiempo del centro de México Sede : Lumen Field de Seattle

: Lumen Field de Seattle Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta

Seattle vs Puebla, favorito para ganar el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

De acuerdo a las casas de apuestas, el Seattle Sounders que terminó con 9 puntos la fase de grupos es amplio favorito para llevarse el triunfo sobre La Franja.

Seattle Sounders vs Puebla

