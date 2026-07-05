¿Se quejó? Las polémicas declaraciones de Henry Martín sobre el trabajo de Almada en el América

El Club América ha tenido una metamorfósis importante de cara al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues pasó de ser dirigido por André Jardine a ser liderado por Guillermo Almada, entrenador uruguayo cuya última aventura se dio en la Liga Española.

Colectivamente, al América no le alcanza

Esta situación trajo consigo cambios importantes en el estilo de juego, así como en la forma en cómo se desenvuelven los jugadores en el campo. Ante ello, Henry Martín, uno de los capitanes del América, dio de qué hablar con sus declaraciones respecto al trabajo de Guillermo Almada como entrenador del conjunto azulcrema.

¿Cómo es Guillermo Almada como entrenador del Club América?

Lo primero que Henry Martín destacó respecto al trabajo de Guillermo Almada es que las sesiones de entrenamiento comienzan a las 8 de la mañana y, en ellas, aparecen entrenamientos dobles y triples, así como una carga de trabajo en donde se caracteriza la presión alta.

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Henry Martín, además, estableció que los espacios reducidos y la recuperación rápida tras pérdida son aspectos que ha logrado vislumbrar en los trabajo de Guillermo Almada, quien desde su arribo a la Liga BBVA MX destacó por su intensidad con y sin balón.

Estas declaraciones fueron retomadas por el portal El Futbolero y coinciden con la pretemporada que el Club América hizo en Marbella, España. Vale decir que el conjunto azulcrema buscará retomar el protagonismo en México luego de un año en donde estuvo lejos de los primeros lugares.

¿Cuáles son las bajas que el Club América podría tener para el siguiente torneo?

Si bien hasta el momento no están confirmadas, vale decir que el América podría tener bajas de consideración de cara al siguiente torneo. Entre estas aparecen nombres como Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, los cuales no entran en planes para el entrenador uruguayo.