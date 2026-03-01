Polémica en el América vs Tigres: Destapan por qué la roja a Vinicius Lima fue un “invento”

Vinicius Lima ingresó en el minuto 86 de partido en lugar de Rodrigo Dourado en el Club América, pero a los pocos segundos, vio la tarjeta roja tras una barrida a Jesús Angulo, jugador de Tigres de la UANL. La misma fue sancionada por el árbitro Jorge Abraham Camacho Peregrina y, si bien no cambió el rumbo del partido, desató la polémica tanto dentro como fuera de la cancha tras la victoria de los Felinos por 4-1 en el Clausura 2026.

Distintas personalidades del futbol (y expertos en la materia) aseguran que el mediocampista brasileño de las Águilas fue mal expulsado por el árbitro del encuentro. Según Francisco Chacón, exsilbatante mexicano, Lima debió haber recibido solamente una tarjeta amarilla debido a que “no existe juego brusco grave”. De acuerdo al exprofesional, la decisión de Camacho fue errónea.

Vinícius Lima no debió ser expulsado en el juego ante Tigres|Crédito: Club América / FB

“Partido @ClubAmerica vs @TigresOficial min 85, el árbitro Camacho expulsa equivocadamente a Lima del América, no existe Juego Brusco grave y el VAR Chavita “el tostas” Pérez, no le ayuda. Al final Camacho termina perdido, se le fue un partido que estaba controlado, ese es el problema cuando no designan a los mejores”, fue lo que expresó Chacón en su cuenta personal de X.

"Partido @ClubAmerica vs @TigresOficial min 85, el árbitro Camacho expulsa equivocadamente a Lima del América, no existe Juego Brusco grave y el VAR Chavita "el tostas" Pérez, no le ayuda, al final Camacho termina perdido, se le fue un partido que estaba controlado, ese es el problema cuando no designan a los mejores"

En las imágenes se puede observar como Lima disputó el balón con el jugador de Tigres e incluso llega a conectar con él. Por este motivo, Chacón afirma que el futbolista azulcrema debió ser amonestado y no expulsado como terminó sucediendo. Lo cierto es que Vinicius fue a disputar el balón con vehemencia, razón que derivó en su salida del terreno de juego cuando el partido ya estaba prácticamente sentenciado.

Tarjeta amarilla para Lima de @ClubAmerica juega el balón claramente, el árbitro iba a mostrar la amarilla, alguien de su equipo arbitral le dice que es ROJA.

El VAR pudo intervenir en esta acción. pic.twitter.com/mI1x988PQB — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 1, 2026

¿Qué sigue para el América y Tigres en el Clausura 2026?

Luego de haber sido goleado por Tigres, el equipo de André Jardine jugará nuevamente de local el próximo miércoles 4 de marzo y recibirá a Juárez FC por la Jornada 9 del Clausura 2026.

Por el lado del conjunto universitario, una vez más deberán jugar de visita y estarán presentes en el Estadio Cuauhtémoc para jugar contra Santos Laguna el siguiente martes 3 de marzo. También será partido correspondiente a la Jornada 9.

