Trabajaba en obras y la construcción, hoy es una leyenda absoluta del América

Son muchos y muy variados los ejemplos de superación que existen dentro de la Liga BBVA MX a través de futbolistas que, después de haber vivido una infancia y adolescencia complicada, hoy son grandes leyendas de sus equipos, destacando lo que ocurre con este jugador del América.

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Vital en el tricampeonato que el Club América obtuvo hace algunos años, la realidad es que el pasado de Henry Martín fue en extremo complicado luego de su paso por los trabajos de construcción. Hoy en día, puede presumir su nombre con letras de oro en el conjunto azulcrema.

Henry Martín, de trabajar en obras de construcción a ser leyenda del América

Con cuatro títulos de Liga BBVA MX desde su llegada al América, la realidad es que Henry Martín es una leyenda de la institución azulcrema; sin embargo, antes de su paso por el profesionalismo el yucateco tuvo distintos trabajos, destacando su etapa en las obras de construcción.

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El Heraldo Deportes menciona que Henry Martín estudió seis semestres de Ingeniería Civil dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán, por lo que llegó a trabajar en obras de construcción debido a que era el negocio principal de su familia, misma que, sin embargo, no estaba del todo de acuerdo en que fuese profesional.

En más de una ocasión se supo que el padre de Henry no deseaba que su hijo fuera futbolista, por lo que, sin que él se enterara, comenzó a practicar futbol. Por órdenes de su progenitor es que él estudió Ingeniería Civil; sin embargo, logró fusionar su carrera y el trabajo en obras con el futbol, por lo que, años después, pudo demostrar su valía en el terreno de juego.

¿Cuántos goles tiene Henry Martín con el América?

Tras su llegada al Club América procedente de Xolos de Tijuana en 2018, la realidad es que Henry Martín está convertido en uno de los mejores delanteros en la historia del club. Para muestra de ello están sus números, mismos que ascienden a 116 goles y 57 asistencias en 313 duelos disputados hasta ahora.