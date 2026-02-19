¿Henry Martín SALDRÍA del América? Esto es lo que sabemos

La posible salida de Henry Martín del Club América rumbo a la MLS se ha convertido en el tema principal del futbol nacional. Hasta este 19 de febrero de 2026, el interés más fuerte proviene de San Diego FC, franquicia joven de la MLS que busca una figura mexicana de peso para consolidar su identidad, tal como sucedió con la llegada de Hirving “Chucky” Lozano a su proyecto.

La propuesta rondaría los seis millones de dólares anuales de acuerdo a distintos reportes, cifra que duplicaría el salario actual del delantero en Coapa y lo colocaría como Jugador Franquicia de la MLS.

Aunque el capitán americanista renovó contrato hasta junio de 2027, el panorama interno cambió debido a molestias físicas recurrentes y a una baja de rendimiento a finales del Apertura 2025 e inicios del Clausura 2026 tras su lesión; aun así, la postura actual es que no saldrá en este mercado, ya que el cuerpo técnico considera que su liderazgo sigue siendo clave para el Clausura 2026.

¿Cuál fue la polémica de Henry Martín con la afición?

El delantero fue claro al explicar su mentalidad frente a las críticas por su nivel futbolístico, aseguró que no trabaja para la gente ni se esfuerza por ellos, sino por sí mismo, su familia y quienes realmente lo quieren.

Sus palabras cobraron fuerza en un momento sensible, ya que no ha estado fino frente al arco en el arranque del torneo y la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas, el pasado 15 de febrero, tensó la relación con parte de la afición.

Posteriormente, explicó que sus declaraciones estaban relacionadas con un tema de salud mental, primero debe estar bien él y su familia para poder rendir y darle alegrías a la afición. También lanzó un dardo a los “villamelones”, señalando que sus palabras iban dirigidas a ese sector que calificó como “aficionados de ocasión”, quienes desaparecen en las malas o abuchean por amarillismo.

Finalmente, reiteró su compromiso total: “Yo me debo al americanismo. Llegué siendo nadie y hoy soy el capitán. Sin la afición no somos nada”.

André Jardínes salió a respaldar a su jugador

El técnico André Jardine respondió públicamente antes del partido frente a Puebla en la Jornada 7 del Clausura 2026, duelo que podrás disfrutar por Azteca Deportes por el canal 7 en televisión abierta, por el sitio web y la App oficial en digital.

El estratega defendió a su capitán y dejó clara su postura al afirmar que tiene una conexión muy grande con él, que lo admira como persona y que es uno de los mejores líderes que ha dirigido. El mensaje buscó enfriar la polémica y reforzar la confianza interna mientras se define el futuro del atacante.