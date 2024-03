Hijo del Vikingo deja el MEGACAMPEONATO por lesión

El luchador Hijo del Vikingo, quien defendió ante mexicanos y extranjeros el megacampeonato, ha quedado oficialmente despojado del cetro debido a la lesión que lo llevó al quirófano.

Vikingo no lo pierde ante un rival, si no en su condición de lesionado, debe ceder la máxima corona de Lucha Libre AAA, para que otros estetas aspiren a ganarlo y mantener el estatus del megacampeonato.

El poblano, eventualmente una vez que esté recuperado y retome el nivel que se le conoció hasta hace unos meses, podría ser como retador al megacampeón que esté en turno.

Las palabras de Hijo del Vikingo al soltar el megacampeonato

“Un “ORGULLO” tener el megacampeonato de AAA en mi cintura me llevo a conocer países, personas, nuevas culturas, quiero agradecer a mi casa Lucha Libre AAA, la Lic Maricela Peña, amo y respeto mi profesión, una lesión es por tanta dedicación y esfuerzo arriba del ring lo más importante la entrega y el respeto a tu público, gane el mejor título de mi empresa no estaba en mis planes dejarlo vacante, tengo en mente regresar por lo que me pertenece, voy a enfocarme en mi rehabilitación en mis tres hijos, mi esposa mi familia mis amigos que me están apoyando en este proceso, una vez mi papá me dijo, que con el gusto que recibes un campeonato con ese mismo gusto tenemos que entregarlo, en este caso quiero felicitar al futuro y nuevo mega campeón en hora buena, muy pronto nos veremos gracias por su apoyo”.

¿Cuánto duró Hijo del Vikingo como megacampeón?

El Hijo del Vikingo ganó este cetro el 4 de diciembre del 2021 en el evento Triplemanía Regia, en un evento de alta intensidad, en el que participaron Bandido, Bobby Fish, Jay Lethal y Samuray del Sol.

Vikingo desde entonces, y se puede fijar como fecha final, el 18 de marzo, cuando se anunció una nueva disposición sobre el megacampeonato que por ahora está vacante.

En ese tiempo, defendió el título ante Fénix, Laredo Kid, Kenny Omega, Komander, Rich Swann y Swerve Strickland.

¿Qué luchadores buscan el Megacampeonato?

La corona de AAA, oficialmente la disputarán en Triplemanía XXXII en Monterrey, El Patrón Alberto ante Nic Nemeth, de esta lucha saldrá el nuevo monarca.