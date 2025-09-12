Hijo de Ronaldinho, fichaje estelar en el futbol de Inglaterra

El atacante brasileño Joao Mendes fue anunciado como el fichaje estelar del Hull City y llega con la etiqueta de ser hijo de uno de los futbolistas más legendarios en la historia del futbol, aunque él está enfocado a hacer su propio camino.

Joao Mendes firmó con esta escuadra de Inglaterra, por un año que es la temporada que ya está corriendo y con opción a un año más de contrato. De arranque al tener 20 años e integrarse a este equipo será parte de la Academia del Hull City que corresponde a la categoría SUB 21, con la esperanza y en miras de pronto ser parte del primer equipo.

Te podría interesar: Rayados, a nada de cerrar un fichaje francés que también buscó Pumas

Joao Mendes, hijo de Ronaldinho tiene ya una carrera breve dentro del futbol, pues se le recuerda con el Cruzeiro Sub 17, el Barcelona juvenil y el Burnley de Inglaterra también, por lo que a su corta edad suma una serie de habilidades y estilos en los que destacan el brasileño, el español y cada vez más el de Inglaterra.

Nacido en 2005, durante el periodo que Ronaldinho estuvo jugando en Barcelona del 2003 al 2008, Joao Mendes tiene nacionalidad española y brasileña, por lo que existen muchas esperanzas en él, de ver pinceladas y características similares a las de su padre para eventualmente, también ser parte de algunas de las selecciones de las cuales podría ser parte.

Comunicado de Hull City sobre Joao Mendes

El Hull City anunció con entusiasmo la incorporación del extremo brasileño João Mendes mediante un contrato de un año, con opción a extenderlo por otro más. El jugador de 20 años llega como agente libre y se unirá al equipo Sub-21 dirigido por Conor Sellars.

Nacido en Río de Janeiro, Mendes comenzó su carrera a los 10 años en la academia del Flamengo. Luego jugó fútbol sala con Vasco da Garna, pasó por Boavista-RJ, y a los 13 años se unió al Cruzeiro tras una prueba exitosa. En 2019 firmó su primer contrato profesional por seis años y permaneció cuatro temporadas antes de salir en febrero de 2022.

En enero de 2023 probó suerte en el Barcelona, donde jugó un amistoso ante el Manchester United (3–1) antes de firmar oficialmente en marzo con el equipo Sub-19 de La Masia. En agosto de 2024 pasó al Burnley, donde fue habitual en la Professional Development League y la Premier League Cup, destacando con asistencias y goles.

Mendes comentó:

“Estoy muy feliz y emocionado. Creo que será una buena temporada. Vi el partido contra Birmingham Sub-21 y el equipo me pareció muy bueno. Me gusta jugar como extremo derecho o mediocampista ofensivo. Soy rápido, explosivo y creativo.”