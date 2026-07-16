Hobbit Bermúdez: edad, altura y trayectoria del veterano jugador de Atlante

Christian de Jesús Bermúdez Gutiérrez, mejor conocido en el mundo del futbol como el "Hobbit" Bermúdez, es una de las figuras más emblemáticas y queridas por la afición del Atlante. A sus 39 años (nacido el 26 de abril de 1987), el mediocampista ofensivo continúa demostrando que la técnica y la inteligencia en el terreno de juego no dependen del físico, pues con su característica estatura de 1.61 a 1.63 metros, ha logrado construir una trayectoria admirable en el balompie mexicano.

Edad, altura y trayectoria del veterano jugador de Atlante

Su historia está intrínsecamente ligada a los "Potros de Hierro", club donde debutó y al cual regresó para seguir dejando huella en su etapa de veterano. Desde sus inicios, el "Hobbit" destacó por su privilegiada visión de juego y habilidad para el regate en espacios reducidos, cualidades que lo llevaron a defender colores de instituciones importantes en la Liga MX como el Club América, Puebla y Gallos Blancos.

Además de su paso por la máxima categoría, Bermúdez dejó constancia de su calidad en el sureste mexicano con su estancia en Chiapas, donde buscó aportar su experiencia en diversos periodos de su carrera. Posteriormente, su compromiso con el futbol lo llevó a militar en equipos como Cafetaleros de Chiapas, manteniendo siempre un alto nivel competitivo a pesar del paso de los años.

Hoy, de vuelta en casa con el Atlante, el "Hobbit" no solo es un referente dentro del vestuario, sino un símbolo de resiliencia y amor por los colores. Su capacidad para seguir compitiendo al más alto nivel en la liga de plata demuestra que, independientemente de la edad o los centímetros, la pasión y la técnica son el motor que lo mantiene vigente. Con una carrera que abarca casi dos décadas, Bermúdez sigue siendo una pieza fundamental en el esquema atlantista, consolidándose como uno de los jugadores más longevos y respetados de la actualidad en México.

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