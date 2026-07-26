La HORA EXACTA para ver EN VIVO el partido Necaxa vs Rayados de Monterrey en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 llega a su cierre con un enfrentamiento que promete emociones desde el silbatazo inicial. Necaxa recibe a Rayados de Monterrey este domingo 26 de julio en el Estadio Victoria, en un duelo entre dos equipos que comenzaron el torneo con una victoria y que ahora intentarán mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

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El conjunto de Fernando Gago dejó buenas sensaciones en su presentación al imponerse 2-1 al Atlante, en un encuentro que resolvió en la recta final gracias a los goles de Julián Carranza y Miguel Pedroza. Ese resultado confirmó que los hidrocálidos mantienen la intensidad que mostraron durante el torneo anterior y ahora buscarán aprovechar su condición de local para dar otro golpe de autoridad.

Del otro lado estará un Monterrey que también arrancó con el pie derecho. Los Rayados derrotaron 3-2 a Santos Laguna en un partido de muchas emociones y llegan a Aguascalientes con la intención de hilar triunfos antes del parón que provocará la Leagues Cup.

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Un duelo entre dos equipos que llegan en buen momento

A diferencia de otros partidos de la jornada, este encuentro enfrenta a dos clubes que iniciaron el campeonato con confianza. Necaxa quiere demostrar que su triunfo en el debut no fue casualidad, mientras que Monterrey busca confirmar que vuelve a ser uno de los principales candidatos al título.

Además del buen momento colectivo, el partido reunirá a futbolistas de gran calidad. Los Rayados volverán a confiar en jugadores como Sergio Canales, Germán Berterame y Óliver Torres, mientras que Necaxa apuesta por mantener el orden que mostró en la primera fecha y aprovechar la velocidad de sus atacantes para hacer daño al contragolpe.

Con ambos equipos llegando con tres puntos, el ganador podría cerrar el fin de semana instalado en la parte alta de la tabla general.

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¿A qué hora juega Necaxa vs Rayados?

El partido entre Necaxa y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se disputará este domingo 26 de julio a las 5:00 PM (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria de Aguascalientes.