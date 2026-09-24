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La HORA EXACTA para ver el Atlanta Falcons vs Green Bay Packers: los equipos que abren la Semana 3 de la NFL 2026

Los Atlanta Falcons buscarán su primera victoria de la temporada ante los Green Bay Packers

NFL: Green Bay Packers at New York Jets
Sep 20, 2026; East Rutherford, New Jersey, USA; Green Bay Packers kicker Trey Smack (28) celebrates after kicking a 26-yard gaming winning field goal during overtime against the New York Jets at MetLife Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images|Vincent Carchietta/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Escrito por: Francisco Fernández

La actividad de la Semana 3 de la Temporada 2026 de la NFL comienza este jueves 24 de septiembre con el encuentro entre los Atlanta Falcons en contra de Green Bay Packers en donde los Halcones buscarán su primera victoria de la campaña.

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Hora exacta del Atlanta Falcons vs Green Bay Packers

El Lambeau Field Stadium abre sus puertas este jueves 24 de septiembre para el encuentro entre los Atlanta Falcons en contra de Green Bay Packers por la Semana 3 de la Temporada 2026 de la NFL en punto de las 18:15 horas, tiempo del centro de México.

Los Atlanta Falcons han tenido un arranque desastroso de temporada con un par de derrotas que complican sus aspiraciones de pretemporada prácticamente desde el arranque.

Los Halcones cayeron en su presentación ante Pittsburgh Steelers por 20-13 y en casa fueron aplastados por Carolina Panthers con un contundente 3-34 que dejó en evidencia sus limitaciones que experimentará para esta campaña.

Por su parte, Green Bay Packers también perdió en su primer juego de la temporada al caer contra Minnesota Vikings, pero recuperó el rumbo en los tiempos extras ante los New York Jets 17-20 para su primera victoria.

  • Atlanta Falcons vs Green Bay Packers
  • Estadio: Lambeau Field Stadium
  • Semana 3 de la NFL
  • Hora: 18:15 horas, tiempo del centro de México

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