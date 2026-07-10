Hora EXACTA para ver Chivas de Guadalajara vs Leones Negros, partido amistoso previo al Apertura 2026

Las Chivas continúan con su pretemporada previo al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y se enfrentarán en un compromiso amistoso ante los Leones Negros en las instalaciones de Verde Valle, luego de que fuera pospuesto de su horario y sede original.

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Fecha y hora exacta del amistoso Chivas vs Leones Negros

Las Chivas y los Leones Negros había pactado originalmente un encuentro amistoso para este viernes 10 de julio en el Estadio Tepa Gómez de Tepatitlán; sin embargo, el encuentro no pudo realizarse como estaba programado.

A través de las redes sociales, el Rebaño Sagrado informó que ahora el encuentro se realizará a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle este sábado 11 de julio en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Chivas solo ficharía a otro jugador si vale verdaderamente la pena|Crédito: @Chivas / X

El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará afinar los últimos detalles previo al arranque del torneo Apertura 2026 en donde lucen como amplios favoritos para terminar con una sequía de casi 10 años sin campeonatos.

Chivas vs Leones Negros

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 9:00 horas

Lugar: Verde Valle

Puerta Cerrada

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