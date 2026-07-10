Hora EXACTA para ver Chivas de Guadalajara vs Leones Negros, partido amistoso previo al Apertura 2026
Las Chivas se encuentran en plena pretemporada y se enfrentarán a los Leones Negros a una semana de su debut en el Apertura 2026
Las Chivas continúan con su pretemporada previo al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y se enfrentarán en un compromiso amistoso ante los Leones Negros en las instalaciones de Verde Valle, luego de que fuera pospuesto de su horario y sede original.
Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Técnico que hizo campeón a Cristiano Ronaldo toma las dirección técnica de Selección Nacional
Francia vs Marruecos | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026
Fecha y hora exacta del amistoso Chivas vs Leones Negros
Las Chivas y los Leones Negros había pactado originalmente un encuentro amistoso para este viernes 10 de julio en el Estadio Tepa Gómez de Tepatitlán; sin embargo, el encuentro no pudo realizarse como estaba programado.
A través de las redes sociales, el Rebaño Sagrado informó que ahora el encuentro se realizará a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle este sábado 11 de julio en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.
El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará afinar los últimos detalles previo al arranque del torneo Apertura 2026 en donde lucen como amplios favoritos para terminar con una sequía de casi 10 años sin campeonatos.
- Chivas vs Leones Negros
- Fecha: Sábado 11 de julio
- Hora: 9:00 horas
- Lugar: Verde Valle
- Puerta Cerrada
Te puede interesar: Sin filtro: Mbappé no se guardó nada y lanzó una terrible frase sobre el nivel de Francia: “No somos los más fuertes”