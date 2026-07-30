HORA EXACTA para ver México vs Guatemala, partido de fase de grupos del Premundial sub20 y rumbo a los Juegos Olímpicos de LA 2028

México busca su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y para ello necesita ganar el Campeonato Sub-20 de Concacaf. El combinado azteca tiene récord perfecto luego de vencer a Antigua y Barbuda y Costa Rica en las primeras dos fechas de actividad. Ahora, el equipo dirigido por Álex Diego tiene la misión de enfrentar a Guatemala.

Históricamente, México y Guatemala se han enfrentado 11 veces en la categoría Sub-20 con saldo de 9 triunfos para los mexicanos y dos para los centroamericanos. El último enfrentamiento entre ambas naciones se dio en la edición 2024 donde los aztecas se impusieron 2-1 con goles de Francisco Méndez y Alexéi Domínguez.

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Hugo Camberos, Samir Inda y Francisco Valenzuela serán los encargados de buscar los goles contra los guatemaltecos. Por su parte, las labores defensivas serán responsabilidad de Sebastían Liceaga en la portería y de Carlos Hernández, Juan Echilvestre y Yohan Orozco en la zaga.

#Sub20 | ¡Vamos con todo! 🙌😮‍💨#HoyJugamos ante Guatemala y queremos cerrar la fase de grupos con broche de oro. 🇲🇽👊#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/M7Ml3JH09P — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 30, 2026

La HORA EXACTA del México vs Guatemala

El partido entre México y Guatemala, correspondiente a la fase de grupos del Premundial Sub-20 y clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se disputará este jueves 30 de julio a las 7:00 p.m. El encuentro entre mexicanos y chapines se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla, Puebla.

Al terminar la fase de grupos, los ocho mejores equipos de los tres sectores se formarán en una tabla general y el mejor enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Estos encuentros se disputarán el 4 y el 5 de agosto.

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