La hora exacta para ver el partido México vs Panamá, por el premundial sub 20 de la Concacaf y rumbo a los Juegos Olímpicos de LA 2028

Esta noche de 5 de agosto, se enfrentan en compromiso de los Cuartos de Final del Preolímpico de la Concacaf Sub20, el conjunto de México ante Panamá, duelo determinante para las aspiraciones del conjunto azteca, pues de avanzar de esta etapa, asegura un cupo en el Premundial Sub 20 y sigue su camino para el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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México ha tenido un gran paso en este torneo que se celebra en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla y ahora toca el turno de encontrarse ante el cuadro canalero buscando en partido definitorio entrar a los mejores ocho del campeonato.

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Hora del partido de Cuartos de Final de México en contra de Panamá

El partido de México ante Panamá, comenzará a las 8:00 PM, tiempo del centro de México y se jugará en el Cuauhtémoc, donde ha sucedido todo el torneo Sub 20 de la Concacaf.

¿Cuáles son los partidos de Cuartos de Final del torneo sub 20 de la Concacaf?

Costa Rica (5) 1-1 (3) Haití | 4 de agosto

Estados Unidos 3-1 Guatemala | 4 de agosto

Canadá vs Jamaica | 4:30 PM | 5 de agosto

México vs Panamá | 8:00 PM | 5 de agosto

¿Cuántos boletos se tienen disponibles para los Juegos Olímpicos en la región de Concacaf?

Este torneo Preolímpico de la Concacaf de categoría Sub 20, entregará solo un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, aunque la Concacaf en realidad tiene dos lugares disponibles, uno le pertenece a los Estados Unidos por ser el organizador.

El otro pasaporte es el que está en disputa y que tiene como alta exigencia México, de poder tenerlo en sus manos. No ganar ese lugar en la justa olímpica del 2028, sería un duro golpe.

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