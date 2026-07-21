La HORA EXACTA para ver el partido Toluca vs Pumas de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El futbol no para y luego de concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Liga BBVA MX continúa su actividad este martes 21 de julio con un par de encuentros adelantados de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026, destacando el choque entre el Toluca y los Pumas en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

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Hora exacta del Toluca vs Pumas

Los Diablos Rojos del Toluca adelantaron su partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 ante los Pumas debido a sus compromiso del fin de semana ante el Cruz Azul por la Copa de Campeón de Campeones.

Los Escarlatas se enfrentarán a los Universitarios este martes 21 de julio en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, pero podrás ver la transmisión en TV Azteca a partir de las 20:50 horas.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed ganó en su presentación ante las Chivas y buscarán mantener un paso perfecto en el arranque del campeonato mexicano de la Primera División.

Por su parte, los Pumas cayeron ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario por un 3-0 que los hizo quedar en la última posición de la tabla, por lo que necesitan comenzar a sumar puntos de inmediato.

No te pierdas del partido entre Toluca y Pumas este martes 21 de julio en la cancha del Estadio Nemesio Diez a partir de las 20:50 horas a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Toluca vs Pumas

Transmisión: 20:50 horas

TV Azteca

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