Partidos que se jugarán HOY martes 21 de julio de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Liga BBVA MX continúa este martes 21 de julio con un par de partidos adelantados de la Jornada 2 debido a la disputa del trofeo de Campeón de Campeones que tendrán el Cruz Azul y el Toluca para definir al mejor equipo de la temporada 2025-2026.

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Partidos de la Liga BBVA MX de este martes 21 de julio

Luego de una larga novela, finalmente el Cruz Azul podrá volver a la cancha del Estadio Azteca para disputar su partido de la Jornada 2 ante el Puebla este martes 21 de julio en un compromiso que arrancará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Posteriormente y a través de la señal de TV Azteca, el Toluca recibe a los Pumas de la UNAM en uno de los duelos más atractivos que tendrá la jornada adelantada.

No te pierdas del enfrentamiento entre Diablos Rojos y Universitarios este martes en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Antonio Rosique y el análisis de David Medrano y Jorge Campos.

El resto de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se disputará con normalidad con partidos en viernes, sábado y domingo.

Partidos del martes 21 de julio

Jornada 2:

Cruz Azul vs Puebla | Estadio Azteca

Toluca vs Pumas | Estadio Nemesio Diez

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