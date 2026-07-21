Partidos que se jugarán HOY martes 21 de julio de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
La actividad de la Liga BBVA MX continúa este martes con partidos adelantados de la Jornada 2
La actividad de la Liga BBVA MX continúa este martes 21 de julio con un par de partidos adelantados de la Jornada 2 debido a la disputa del trofeo de Campeón de Campeones que tendrán el Cruz Azul y el Toluca para definir al mejor equipo de la temporada 2025-2026.
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Partidos de la Liga BBVA MX de este martes 21 de julio
Luego de una larga novela, finalmente el Cruz Azul podrá volver a la cancha del Estadio Azteca para disputar su partido de la Jornada 2 ante el Puebla este martes 21 de julio en un compromiso que arrancará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Posteriormente y a través de la señal de TV Azteca, el Toluca recibe a los Pumas de la UNAM en uno de los duelos más atractivos que tendrá la jornada adelantada.
No te pierdas del enfrentamiento entre Diablos Rojos y Universitarios este martes en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Antonio Rosique y el análisis de David Medrano y Jorge Campos.
El resto de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se disputará con normalidad con partidos en viernes, sábado y domingo.
Partidos del martes 21 de julio
Jornada 2:
- Cruz Azul vs Puebla | Estadio Azteca
- Toluca vs Pumas | Estadio Nemesio Diez
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