La HORA EXACTA para ver el partido Xolos de Tijuana vs León de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Es viernes y hay futbol en la Liga BBVA MX con un par de encuentros que continúan con las actividades de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026, comenzando por el choque entre los Xolos de Tijuana que reciben en el Estadio Caliente al Club León.

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Hora exacta para ver el Tijuana vs León

Los Xolos de Tijuana se vieron favorecidos por el calendario del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con sus dos primeros partidos como local y tras vencer a Tigres en su presentación, buscarán repetir la dosis con otro Felino.

Los fronterizos tendrá que enfrentarse este viernes 24 de julio al Club León, que llega con la necesidad de ganar para evitar rezagarse en la competencia, tras haber perdido en su presentación contra el Atlas.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

La Fiera no tiene los mejores recuerdos de sus visitas a la frontera ya que no ganan en el Estadio Caliente desde el Apertura 2019 cuando salieron con victoria por 2-1.

Desde entonces acumulan tres derrotas e igual número de empates contra los Xolos de Tijuana y este viernes en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, buscarán terminar con la mala racha y cosechar su primera victoria del torneo.

Xolos de Tijuana vs Club León

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Caliente

Jornada 2 del Apertura 2026

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