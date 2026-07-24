Partidos que se jugarán HOY viernes 24 de julio de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El futbol no se detiene y la actividad de la Liga BBVA MX continúa este viernes 24 de julio con un par de partidos de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 y el regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse al Club América en lo que será el partido más atractivo de la fecha.

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Los partidos de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX de este viernes 24 de julio

El Atlante vuelve a casa y disputará su primer partido como local en el Estadio Azteca desde el 2007, cuando emprendió la mudanza a Cancún para conquistar el título de liga del Apertura 2007.

Los Potros de Hierro se presentaron en este torneo con una derrota ante el Necaxa, equipo con el que durante muchos años compartieron el Estadio Azteca y ahora se medirán ante otro de sus vecinos, el América, que debutó en este torneo con una sufrida victoria ante el Querétaro.

No te pierdas del Viernes Botanero con el partido entre el Atlante y el América a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la transmisión a partir de las 20:50 horas y el silbatazo inicial en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

A la misma hora, pero en la frontera norte se enfrentarán los Xolos de Tijuana en contra del León en la cancha del Estadio Caliente en donde los fronterizos buscarán su segundo triunfo en el torneo aprovechando la localía.

Partidos del día:

Atlante vs América

Estadio Azteca

Hora: 21:00 horas

Transmisión: TV Azteca y Azteca Deportes

Tijuana vs León

Estadio Caliente

Hora: 21:00 horas

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