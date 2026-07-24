Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX HOY viernes 24 de julio

La actividad de la Liga BBVA MX continúa este viernes 24 de julio con el partido más atractivo de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 y el regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse al Club América a través de la pantalla de TV Azteca y de forma gratuita por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Atlante vs América, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Atlante vs América: En vivo por TV Azteca

Los Potros de Hierro del Atlante vuelve a la que durante años fuera su casa, el Estadio Azteca y ahora se medirán ante su vecinos, el América, que debutó en este torneo con una sufrida victoria ante el Querétaro.

El conjunto Azulgrana buscará sumar sus primeros puntos del torneo ante las Águilas en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca, pero también desde tu celular en las plataformas digitales de Azteca Deportes de manera totalmente gratuita.

Así que no hay pretexto para perderte de la emoción del Viernes Botanero de TV Azteca y desde cualquier lugar en el que te encuentres.

El Atlante y el América se enfrentan a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la transmisión a partir de las 20:50 horas y el silbatazo inicial en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

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