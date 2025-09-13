América vs Chivas, Clásico Nacional: Horario del partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

HOY sábado 13 de septiembre del 2025, se disputa el Clásico Nacional , América vs Chivas en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México.

¡Prepárate para venir a #ElClásicoDeMéxico ! 🦅 Aquí te dejamos la información necesaria para tu llegada al América vs. Chivas, no te pierdas ningún detalle. Te recomendamos anticipar tu salida y llegar temprano al estadio. 👇 ℹ️ https://t.co/xXBraxAOBg pic.twitter.com/QMGGJiiIFP — Club América (@ClubAmerica) September 13, 2025

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes que estará totalmente lleno luego de que dieran a conocer que se han agotado las entradas. Uno de los encuentros que paraliza a casi todo el país por tener una gran cantidad de aficionados

EN VIVO y GRATIS el resultado de América vs Chivas por TV Azteca

El encuentro entre América vs Chivas lo podrás SEGUIR totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes. En la página web te llevaremos el minuto a minuto del encuentro con las jugadas más destacadas y todos los detalles.

Así llegan América y Chivas

Para el Clásico Nacional, América llega invicto en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos. Registra cinco victorias y dos empates.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDO, HOY ES #ELCLÁSICODEMÉXICO ! 🇲🇽 ¡A ENTREGARLO TODO POR ESOS 3️⃣ PUNTOS EN LA #CAPITALROJIBLANCA ! 🔥 pic.twitter.com/7dMuYSoO7l — CHIVAS (@Chivas) September 13, 2025

Mantiene una racha de cuatro victorias de forma consecutiva, por lo que busca mantener su buen momento ante un Rebaño que no pasa por un buen momento de resultados, ubicado en el lugar 16 de la tabla con cuatro puntos.

Chivas llega sin conocer la victoria en los últimos cuatro partidos registrando tres derrotar y un empate.

Gabriel Milito sabe de la urgencia del equipo de poder sumar puntos pues las criticas han sido fuertes contra el rebaño y el entrenador argentino. Tras la fecha FIFA, esperan que el equipo pueda mostrarse en forma y conseguir la victoria.

