Hormiga González vs Germán Berterame; ¿quién podría ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por sus números?

La lucha por uno de los últimos puestos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana está más candente que nunca. Por tal motivo, luce interesante hacer una pequeña comparativa entre lo hecho por Armando, la Hormiga González, y Germán Berterame.

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Si se considera que el Vasco Aguirre tiene en mente a Raúl y Santiago Giménez para la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, entonces solo quedaría un puesto en la zona delantera, mismo que se estaría disputando entre la Hormiga González y Germán Berterame.

¿Qué puntos a favor tiene la Hormiga González para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En estos momentos, la Hormiga González es el delantero en mejor estado de forma que la Selección Mexicana tiene por debajo de Raúl Jiménez. Lo anterior no solo deriva de su titularidad con Chivas, sino también de las constantes actuaciones que tiene en el terreno de juego.

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La Hormiga González fue el líder goleador de la temporada pasada en la Liga BBVA MX y, actualmente, está peleando esta distinción junto con Joao Pedro y Paulinho. Además, cuenta con características distintas a las de Raúl y Santiago (suele salir a las bandas y desmarcarse de mejor forma), lo cual podría llamar la atención del Vasco de cara al próximo evento mundialista.

¿Qué ventajas tiene Germán Berterame para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La situación con Germán Berterame pasa más por lo que logró el año pasado con Rayados; de hecho, durante un tiempo se convirtió en el mexicano con más goles anotados a nivel mundial, lo cual habla de sus virtudes de cara a la portería tanto con los pies como con la cabeza.

No obstante, vale decir que su productividad ha bajado considerablemente desde su llegada al Inter Miami. Y si bien el naturalizado mexicano maneja dos posiciones (centro delantero y extremo), dicha situación podría ser suficiente para que el Vasco Aguirre tenga más dudas respecto a si considerarlo a él o, en consecuencia, a la Hormiga González.