Hormiga González tiene otro interesado en Europa: lo quieren de Alemania y puede irse de Chivas

Armando la “Hormiga” González sigue apareciendo en el radar de clubes europeos tras la temporada que firmó con Chivas. Aunque su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue casi nula, el delantero del Guadalajara mantiene opciones para dar el salto al futbol europeo. Ahora surgió un nuevo interesado desde Alemania.

Javier Aguirre utilizó a González únicamente durante 15 minutos en el primer partido del Mundial y después ya no volvió a darle lugar. Sin embargo, su rendimiento con el “Rebaño Sagrado” durante la última temporada sigue despertando interés. En ese contexto apareció el Borussia Dortmund como uno de los clubes que lo podría fichar.

|Instagram: Chivas

Borussia Dortmund sigue de cerca a la Hormiga González

Según distintos reportes, Borussia Dortmund es uno de los equipos que monitorea la situación del atacante de Chivas. Si bien existen reportes de interés por parte del FC Barcelona y del West Ham United, la Bundesliga correría con ventaja para la Hormiga.

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La información aclara que, por ahora, ninguno de esos clubes ha presentado una oferta formal. El seguimiento forma parte del análisis que realizan de cara al actual mercado de fichajes, donde el delantero rojiblanco aparece como una alternativa para el futuro.

Armando González llamó la atención por su temporada en Chivas

La convocatoria de González a la Selección Mexicana llegó después de una campaña destacada en la Liga BBVA MX. Durante la fase regular de la temporada 2025-2026 marcó 24 goles, cifra que lo convirtió en el segundo máximo anotador del futbol mexicano, únicamente por detrás de los 26 de Joao Pedro con Atlético de San Luis.

En meses anteriores también trascendió que tanto Chivas como el propio jugador rechazaron una propuesta procedente del futbol ruso. Ahora, el interés desde la Bundesliga vuelven a movilizar al CD Guadalajara de cara al Apertura 2026.

Hormiga González|Instagram: Hormiga González

El valor de mercado de la Hormiga González

De acuerdo con Transfermarkt, Armando González tiene un valor de mercado de 15 millones de euros. Esa cotización ubica al delantero de 23 años como uno de los jugadores con mayor valor dentro de la Liga MX.

Los números de la Hormiga González en Chivas de Guadalajara

Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos son los números de la Hormiga González en el equipo tapatío: