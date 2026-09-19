Hormiga González rompe una sequía de cuatro meses y ya es el máximo goleador del Olympiacos

Armando “Hormiga” González vive un presente de ensueño en Europa, pero atravesaba un momento desolador antes de salir de México. A pesar de que sus goles con Chivas lo llevaron a jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, el canterano rojiblanco dejó la Liga BBVA MX con una racha negativa que se extendió hasta los cuatro meses.

Resulta que el último gol que consiguió anotar la Hormiga González con Chivas sucedió el día 5 de abril cuando anotó un doblete para lograr un empate frente a Pumas UNAM. Desde ese entonces, el mexicano acumuló 12 partidos sin anotar entre su club y el combinado azteca, hasta que finalmente pudo romper la sequía el 2 de septiembre.

El increíble momento que vive Armando González tras dejar Chivas

Tuvieron que pasar 150 días para que la Hormiga volviera a marcar de forma profesional. Sucedió en su debut oficial como jugador del Olympiacos, equipo que apostó por el delantero pese a su escasez goleadora durante el tramo reciente de su carrera. Sin embargo, hoy ya es uno de los jugadores más sobresalientes del conjunto griego.

|Olympiacos

Con el reciente inicio de la temporada 2026-27 en Europa, el canterano de Chivas se convirtió en el máximo goleador del Olympiacos en la presente campaña. Armando González acumula cuatro goles anotados en tan solo seis partidos jugados, superando a Jota Silva quien aparece con dos anotaciones por debajo del mexicano.

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La Hormiga viene de anotar tres goles por la Copa de Grecia, uno ante AEL Larissa y dos frente a Volos, mientras que también consiguió anotar su primer gol en el plano internacional. González marcó un gol ante Jagiellonia en el debut de su equipo por la UEFA Europa League, partido que fue triunfo de los griegos por 2-1 ante los polacos.

Armando González fue convocado por Rafa Márquez a la Selección Mexicana

El gran momento de Armando González en Grecia no pasó inadvertido para Rafael Márquez. El entrenador incluyó al delantero del Olympiacos en su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana para disputar cuatro partidos amistosos en Estados Unidos.

La Hormiga tendrá la oportunidad de sumar minutos frente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. México comenzará su actividad el sábado 26 de septiembre ante el combinado colombiano, mientras que los siguientes encuentros se jugarán el 29 de septiembre, 3 de octubre y 6 de octubre, respectivamente.

Las ausencias por lesión de Raúl Jiménez y Julián Quiñones podrían abrirle un espacio importante en el ataque. Sin embargo, González deberá competir con Germán Berterame y otros elementos ofensivos por un lugar en el equipo. Sus cuatro goles con Olympiacos llegan en el momento indicado para demostrar que puede convertirse en una de las apuestas de Rafa Márquez durante el nuevo ciclo del combinado azteca.