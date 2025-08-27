Impacta: fue campeón en Chivas y quisieron pasarlo al Tapatío por dura discusión con el entrenador

En el presente, Chivas no está atravesando su mejor momento en el Apertura 2025 y se pudo dar a conocer que Gabriel Milito perdió a uno de sus jugadores más influyentes en pleno torneo . Lo cierto es que el futbol es un deporte que despierta muchas emociones y quien se vio perjudicado por esto fue Gonzalo Pineda, jugador que fue campeón con el Guadalajara del Apertura 2006, quien protagonizó una fuerte pelea con su entrenador.

En una nota que tuvo en el podcast de Chema Garrido, el ex mediocampista recordó que aquel director técnico que lo dirigía por ese entonces fue muy deshonesto con él, lo que derivó en una reacción negativa. Incluso Pineda estuvo cerca de jugar en el Tapatío tras recibir varias amenazas de su entrenador, una discusión que le costó su estancia en Chivas. Por otro lado, Milito tendrá por lo menos dos bajas para enfrentar a Cruz Azul .

Mexsport Gonzalo Pineda confrontó a su entrenador en Chivas

¿Cómo fue la pelea entre Gonzalo Pineda y su DT en Chivas?

Pineda reveló que el DT, en un principio, fue honesto con él: “Me dijo: ‘juego con tres volantes, un seis defensivo y dos enganches. Tú no eres ni seis ni enganche, eres un ocho. ¿Dónde quieres pelear el puesto? ¿De seis o de diez?’. Al paso del tiempo me gano el lugar y termino titular con él y hasta voy a Selección”.

Luego, el ex Chivas explicó que recibió una oferta por parte de Rayados para jugar bajo las órdenes de Ricardo La Volpe y, si bien Pineda tuvo intenciones de jugar en Monterrey, su traspaso no se terminó dando. “Ese entrenador me había dicho que lamentaba que me hayan puesto transferible: ‘si no se da lo de Monterrey, aquí tienes tu lugar’, así me dijo”, mencionaba Pineda.

Sin embargo, todo cambió 24 horas más tarde: “Al siguiente día, el draft de Primera A me habla Néstor bien enojado: ‘¿Cómo que no aceptaste lo de Monterrey? No sé cómo le vas a hacer porque el técnico ya no te quiere’. Le dije: ‘pónganse de acuerdo porque me habló y me dijo tal y tal’ (…) En dos horas, me habla el entrenador: ‘Oye, Gonzo. Fíjate que las cosas cambiaron, le queremos dar salida a los chavos. No tengas miedo de ir al Atlante’”.

Ese fue el momento en el que todo se desbordó: “Viendo la actitud del entrenador, que me sacó mucho de onda, terminé muy mal con el entrenador, le dije de todo. ‘Te falta personalidad, te falta ser hombre, te falta hablarme con la verdad, me dijiste eso y me lo hubieras dicho en su momento y a lo mejor me hubiera ido a Monterrey, pero me lo dices a tres horas de que acabe el draft de Primera A’”.

¿Quién era el entrenador con el que Pineda tuvo su discusión en Chivas?

Si bien ‘Gonzo’ no mencionó de quién se trataba el entrenador con el que tuvo percances, es evidente que se trataría de Efraín Flores, quien dirigió al Rebaño desde el Apertura 2007 hasta el Clausura 2009.