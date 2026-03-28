¡IMPACTADOS! Así reaccionaron los jugadores de la Selección Mexicana al ver el Estadio Banorte (VIDEO)

La Selección Mexicana de Futbol realizó su reconocimiento de cancha en el renovado Estadio Banorte, previo al partido de preparación ante Portugal rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT. La práctica permitió al equipo familiarizarse con el inmueble tras su remodelación.

Durante el recorrido, futbolistas como Germán Berterame, Orbelín Pineda y Obed Vargas observaron las condiciones del terreno de juego y las mejoras en la infraestructura. El grupo realizó ejercicios ligeros, enfocados en la adaptación al césped y en los últimos ajustes antes del encuentro.

Uno de los jugadores que más llamó la atención fue Armando González, quien fue de los seleccionados que más impactados quedaron tras ver el estadio. El delantero observo la cancha y siguió de cerca los detalles del inmueble, en una de las primeras tomas de contacto del equipo con la sede mundialista.

Además, el entrenamiento marcó el regreso de Álvaro Fidalgo a este escenario, dentro de la preparación del equipo. La Selección Mexicana de Futbol continuará afinando detalles de cara al compromiso amistoso.

Te puede interesar: El entrenador TOP mundial que tuvo CONVERSACIONES para dirigir a la Selección Mexicana

¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Fecha y hora del México vs Portugal partido de preparacion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de TV Azteca por television abierta en el Canal 7 y sus por Azetca deportes en las plataformas digitales (Sitio web y App oficial), con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pachuca confirma BAJA de una de sus estrellas en pleno Clausura 2026