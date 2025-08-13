Impacto mundial: joven promesa se retira del ciclismo tras fallecimiento de dos compañeros

Louis Kitzki, de 21 años, anunció su retiro del ciclismo profesional tras el fallecimiento de dos de sus compañeros: Samuele Privitera y André Drege. El alemán hizo oficial su decisión a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje en el que agradeció el apoyo y expuso las causas de ello. Esto ocurrió apenas días después de que Isaac del Toro se corone campeón de la Vuelta a Burgos . Pero no todo puede ser alegría en este deporte.

El ciclista escribió un mensaje en el que compartió que este no era el tipo de final que quería para su carrera, pero sostuvo: “después de participar en mi última carrera, el Giro Ciclístico Valle D’ Aosta, y la muerte asociada de Samuele Privitera, decidí terminar mi carrera profesional”. Mientras Kitzki sufre, esta será la siguiente competencia del mexicano Isaac del Toro en ciclismo.

@louiskitzki Louis Kitzki decidió retirarse del ciclismo profesional a los 21 años tras presenciar el fallecimiento de 2 de sus compañeros

Louis detalló que ya había analizado su retiro un año antes, cuando en el Tour de Austria falleció André Drege. No obstante, el ciclista se repuso y continuó con su carrera, aunque ya nada fue igual, pues después de ésta no dio el 100 por ciento en sus competencias venideras.

“Me preocupé cada vez más por mi seguridad y me sentí cada vez más incomodo en las carreras, lo que a medio plazo significaba que nunca pude reproducir en las carreras lo que había trabajado tan duro para lograr en la formación”, se lee en el comunicado de alemán.

Finalmente, Kitzki agradeció a sus equipos de trabajo por la oportunidad que le brindaron, a sus compañeros, entrenadores y personal de Zwift y Alpecin Deceuninck. “¡Te deseo todo lo mejor y mantente a salvo!”, concluyó el mensaje del ciclista.

¿Quiénes fueron los ciclistas que fallecieron y que orillaron a Louis Kitzki de retirarse?

Samuele Privitera fue un ciclista italiano que falleció a los 19 años tras sufrir una grave caída en la primera etapa del Giro del Valle D’ Aosta 2025, considerada una de las pruebas más relevantes de la categoría Sub-23. Después de golpearse la cabeza fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida 2 horas después.

André Drege murió de 25 años tras sufrir una caída durante el descenso de la cuarta etapa del Tour de Austria 2024. La carrera del noruego estaba en ascenso, pues meses atrás había ganado dos competencias: el Tour del Ego Sur y el Tour de Rodas.