No juega en la Liga BBVA MX, pero cobra más de 8 millones de pesos en el América

Club América tiene en sus filas a un futbolista que cobra más de 8 millones de pesos al año, pese a que no juega en la Liga BBVA MX. Tal es el caso de Néstor Araujo, quien no tiene cabida en el equipo de André Jardine, pero a pesar de ello entrena al parejo de sus compañeros, y ha sido pretendido por algunos clubes, entre ellos Santos Laguna en 2025, aunque no se llegó a un buen puerto .

De acuerdo con la plataforma Salary Sport, el defensa se ubica en la posición 22 de los mejores pagados del conjunto azulcrema. A sus 33 años, percibe un suelo semanal de 162,191 pesos, que al año da un total de 8,433,932 pesos. Conoce el día que estuvo en el radar de Cruz Azul ante la posible salida de Gonzalo Piovi .

Néstor Araujo es el futbolista del América que casi no juega y tiene un sueldo anual de más de 8 millones de pesos.|@nestoraraujo14

El caso de Néstor es particular, ya que está completamente borrado por el entrenador brasileño, quien lo ha relegado en los últimos torneos, a tal grado de solo disputar 3 encuentros durante el Clausura 2025. Pese a ello, el canterano de Cruz Azul hizo historia al conquistar el tricampeonato con los de Coapa.

De la gloria al infierno, el caso de Néstor Araujo con América

El futbolista de 34 años surgió de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, para después ser fichado por Sants Laguna en verano de 2013. Con los Guerreros conquistó 4 campeonatos durante sus 5 años de estancia, hasta que dio el salto al viejo continente.

Araujo fue fichado por el Celta de Vigo y permaneció en el club de 2018 a 2022, hasta que las Águilas sacaron la cartera y lo repatriaron a la Liga BBVA MX con el mote de refuerzo bomba. Ahora, a casi 4 años de distancia, su precio cayó estrepitosamente a 400 mil euros, debido a que prácticamente no juega y no es del interés de otro club.