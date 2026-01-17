¡Le comieron el mandado! Equipo de la Liga BBVA MX le gana fichaje a Chivas

Santos Laguna es el equipo de la Liga BBVA MX que le comió el mandado a Chivas y le robó el fichaje de Magnus Francisco López, un futbolista de 19 años que se desempeña como centro delantero. El jugador cuenta con la nacionalidad noruega y mexicana, por lo que pudo haber jugado en el Guadalajara, que dejó ir gratis a quien prometía ser su histórico 9.

Magnus se integrará a las Fuerzas Básicas de los Guerreros, a fin de que termine su proceso formativo y en un futuro no muy lejano sea el próximo romperredes del club. Lo anterior, ya que la rompió en la liga noruega al marcar varios goles, incluso superando un récord que ostentaba Erling Haaland, quien sería el as bajo la manga que tendría el Real Madrid para frenar su crisis y comenzar a ganar.

Magnus López es nuevo jugador de Santos Laguna: es delantero y de nacionalidad noruega.|@futboltotal_mx

López nació en Noruega, ya que su madre es oriunda del país europeo, pero por sus venas también corre sangre mexicana, pues su padre nació en suelo azteca, de acuerdo con un artículo del portal El Siglo de Torreón.

Los números de Magnus que llamaron la atención en la Liga BBVA MX

El delantero es ambidiestro y mide 1.93 m, por lo que uno de sus fuertes es el juego aéreo. Viene de jugar con el Nordstrand IF de la Tercera División de Noruega, donde marcó 16 goles en 22 partidos que disputó durante la Temporada 2025.

Durante 6 años en la Norsk Tipping-Ligaen 3, Magnus marcó un total de 78 anotaciones, para superar el récord que ostentaba Erling Haaland con 60 goles, aunque el ahora delantero del Manchester City lo hizo durante 3 años.

El noruego pudo haber encajado perfectamente en Chivas, pues su doble nacionalidad le vale para poder ser elegido por el club más mexicano. No obstante, en este 2026 el conjunto rojiblanco tiene la plaza de delantero ocupada y hasta se desvinculó de varios de ellos, como lo son Daniel Ríos y Ángel Zaldívar, mientras que esperan darle salida a Alan Pulido.