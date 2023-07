🏆 ¡El día más importante llegó! #LeaguesCup2023 está aquí 🔥



🏆 The most important day has arrived! #LeaguesCup2023 is here! 🔥



Watch every match with #MLSSeasonPass on @AppleTV ➡️ https://t.co/PucjhSLKOd pic.twitter.com/PJZC90qoQs