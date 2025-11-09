Bajo investigación; Acuasan a pitchers de la MLB de amaño de partidos en las Grandes Ligas

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos pertenecientes a los Cleveland Guardians, fueron acusados formalmente por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York por su presunta participación en una red de manipulación de lanzamientos vinculada a apuestas deportivas ilegales. La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluye delitos de fraude electrónico, conspiración, soborno y lavado de dinero, lo que podría acarrear penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo principal.

De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación comenzó tras detectar movimientos inusuales en apuestas relacionadas con lanzamientos específicos realizados por Clase durante la temporada 2023. Los fiscales sostienen que el relevista habría proporcionado información privilegiada a un grupo de apostadores sobre el tipo y la ubicación de sus lanzamientos, lo que permitió obtener ganancias significativas en apuestas de proposición (“prop bets”). A cambio, el jugador habría recibido pagos en efectivo, algunos de ellos por montos que superaban los 10 000 dólares.

Te podría interesar: Lando Norris reina en Interlagos y acaricia el título mundial

Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan cargos federales por fraude, conspiración y soborno

Posteriormente, el también lanzador Luis Ortiz se habría unido al esquema. Según la acusación, en junio de 2025 Ortiz aceptó al menos dos pagos, de 5000 y 7000 dólares, para alterar de manera intencionada el resultado de ciertos lanzamientos en partidos oficiales. Las autoridades federales aseguran que tanto Ortiz como Clase compartieron las ganancias con un intermediario encargado de canalizar las apuestas y distribuir los sobornos.

Los fiscales afirman que los apostadores implicados llegaron a obtener alrededor de 400 000 dólares gracias a la información facilitada por Clase, mientras que las acciones de Ortiz habrían generado beneficios fraudulentos cercanos a los 60 000 dólares. La trama, según el Departamento de Justicia, constituye una de las violaciones más graves de integridad deportiva en la historia reciente de las Grandes Ligas.

Te podría interesar: ¿Quién es Dafne Navarro, esperanza en la Gimnasia de México?

Resumen del partido: Tigres 3 -1 San Luis | Jornada 17 | Apertura 2025

Tras conocerse la acusación, los Cleveland Guardians emitieron un comunicado expresando su “plena cooperación” con las autoridades y reiterando su compromiso con la transparencia. Por su parte, la oficina de las Grandes Ligas (MLB) colocó a ambos peloteros en licencia administrativa con goce de sueldo, a la espera de los resultados del proceso judicial y de una investigación interna.

De ser hallados culpables, ambos podrían enfrentar penas severas. Los cargos de fraude y lavado de dinero contemplan sentencias de hasta 20 años de prisión cada uno, mientras que el de soborno deportivo podría añadir cinco años más.