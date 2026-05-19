Estas dos estrellas del América y Toluca lograron un increíble récord en la Liguilla del Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil llegó a su fin y dejó como campeón al Club América, equipo que logró vencer a Rayadas en la Final por un marcador global de 3-1. De esta manera, las Águilas consiguieron su tercer título liguero desde la creación de la categoría. Sin embargo, una estrella del equipo y otra figura de Toluca consiguieron una marca prestigiosa que no muchas jugadoras lograron hasta el momento.

Irene Guerrero, mediocampista del conjunto de Ángel Villacampa, anotó uno de los goles que ayudaron al América ser campeón de la Liga BBVA MX Femenil en la Final contra Monterrey. Con este tanto, la jugadora española sumó su quinta anotación en Liguilla y se unió al selecto grupo de futbolistas que lograron anotar cinco o más goles en la Fiesta Grande durante una misma edición.

Faustine Robert, centrocampista francesa de las Diablas, también se sumó a este grupo al haber conseguido cinco goles en la Liguilla del Clausura 2026. Cabe resaltar que el Toluca fue eliminado del torneo en instancias de Semifinales a manos del propio América con un resultado global apabullante de 11-4. No obstante, la futbolista con pasado en Montpellier logró adueñarse de un récord histórico pese a la eliminación.

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Todas las jugadoras que anotaron 5 goles o más en Liguilla de Liga BBVA MX Femenil

Alicia Cervantes: 6 goles | Chivas | Apertura 2023

Desirée Monsiváis: 5 goles | Monterrey | Clausura 2019

Katty Martínez: 5 goles | Tigres | Clausura 2019

Stephany Mayor: 5 goles | Tigres | Guardianes 2021

María Sánchez: 5 goles | Tigres | Apertura 2021

Lizbeth Ovalle: 5 goles | Tigres | Apertura 2022

Sarah Luebbert: 5 goles | América | Clausura 2023

Charlyn Corral: 5 goles | Pachuca | Clausura 2025

Irene Guerrero: 5 goles | América | Clausura 2026

Faustine Robert: 5 goles | Toluca | Clausura 2026

Cabe resaltar que Guerrero fichó por las Águilas a mediados de 2024 y ya lleva dos años en la institución. La ganadora de la Copa del Mundo femenina con España en 2023 llegó procedente de Atlético Madrid tras haber jugado una temporada cedida en Manchester United. Hoy se convirtió en un emblema del América al ser una de las figuras más destacadas durante la obtención del Clausura 2026.

Por otra parte, Robert llegó a las filas del Toluca a mediados de 2025 procedente del futbol francés. La centrocampista francesa había llegado con varios títulos en la categoría Sub-19 sobre sus hombros como el Campeonato de Europa Sub-19 de 2013 y su tricampeonato del Challenge National Sub-19 de los años 2011, 2012 y 2013. De momento, está a la espera de obtener su primer título con las Diablas.

