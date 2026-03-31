Javier Aguirre ya tendría definido a su delantero para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM: “En ese puesto estoy tranquilo”

Uno de los temas que más debate ha generado en torno a la Selección Mexicana es el centro delantero que elegirá Javier Aguirre para iniciar el duelo ante Sudáfrica en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, para el Vasco esa posición está segura ya que se cuenta con varios elementos que se encuentran en buen nivel y en gran momento.

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Javier Aguirre está tranquilo por elegir al centro delantero de la Selección Mexicana

Hormiga González, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame son los nombres que competirán por un puesto en la delantera de la Selección Mexicana, una posición que el Vasco Aguirre asegura tener cubierta por el buen momento que viven los cuatro atacantes.

“Es la parte más compleja. Va por rachas. Hemos visto que Berterame y Armando González han hecho un montón de goles. Santi Giménez hizo algún gol con nosotros y ahora está de nuevo incorporado al equipo. En el puesto de centro delantero estoy tranquilo. No necesariamente tienen que hacer ellos los goles, hay mucho más que definir. Es una área de mejora para nosotros”, declaró Aguirre este lunes en conferencia de prensa previa al partido entre México y Bélgica.

during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

El Vasco tendrá la oportunidad de volver a probar a sus delanteros este martes cuando se enfrente al combinado belga en un duelo en el que podrá realizar hasta 10 cambios, lo que abre la puerta a la posibilidad de ver a varios jugadores.

“Estoy tranquilo en la parte de la delantera, ellos atraen marcas, son parte del juego. El otro día terminamos con tres delanteros, todos son titulares en su equipos, pero hay que mejorar esta parte en selección”, agregó.

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