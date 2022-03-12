A Raspar la Lona | Jaime Munguía tendría una pelea ante Jermall Charlo

En este nuevo capítulo de A Raspar La Lona, Rafa Ayala y César Castro analizan la última información del mundo del boxeo, con datos del Rey Martínez, lo ocurrido a media semana con Óscar Valdez y los rumores sobre la siguiente pelea de Jaime Munguía.

En esta edición, recordamos la caída del capitalino Julio César Rey Martínez ante el nicaragüense Román Chocolatito González.

Rey Martínez subió una división, tuvo algunos problemas para dar el peso y el Chocolatito, con la técnica que lo caracteriza, además de su indiscutida experiencia dominó los doce asaltos a Martínez.

Pese a la victoria, Chocolatito buscó a su rival para que le firmara los guantes de boxeo que llevaba, para guardarlos de recuerdo, reconociendo el trabajo de su rival.

Óscar Valdez se encontró con Stevenson

A casi dos meses del enfrentamiento en peso superpluma entre Óscar Valdez y Shakur Stevenson, los boxeadores se encontraron en Las Vegas, en el marco del arranque de venta de los boletos del pleito.

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Valdez explicó que no sintió de Stevenson la energía con la cual se percibe en redes sociales, pero acotó que si se necesitaba, iba atento por si algo se salía de control.

¿Jaime Munguía ante Jermall Charlo?

Jaime Munguía, peleador de peso medio tiene una negociación para poder pelear en contra de Jermall Charlo, por su cetro mediano del CMB. Los rumores se han desatado y parece que ese combate sucedería en junio o julio.