¿Javier Aguirre puso condiciones para renovar con el Mallorca?

Javier Aguirre, entrenador de Mallorca, fiel a su estilo en el futbol de España tomó un equipo condenado al descenso y lo sacó de las últimas posiciones, es por eso que el “Vasco” es el bombero favorito y afirmo que su agente esta estudiando la propuesta de renovación con el cuadro español.

“Mi agente me dijo el otro día que el club había hecho una propuesta. La está estudiando, no quiero que me la pase. Él sabe, más o menos lo que yo pretendo, no solo económicamente, desde luego”, comentó el estratega mundialista con México en Sudáfrica 2010 y Corea-Japón 2002, previo al duelo ante el Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellà.”

¡El “Vasco” Aguirre se unió al Botanero Pa Llevar!

“El Vasco” afirmó que se siente contento con el Mallorca y que lo ha manifestado a los “cuatro vientos” y dejó todo al tiempo, pues su representante y el entrenador estudiarán la oferta de renovación, pues la directiva está muy interesada en mantener el proyecto conJavier Aguirre, quien lo alejó del descenso y ahora busca otros objetivos dentro de LaLiga.

Te puede interesar: ¿Quién es la competencia de Guillermo Ochoa en el Salernitana?

¿Cuáles son los números de Javier Aguirre con el Mallorca?

A casi un año de la llegada de Aguirre, al cuadro mallorquinista ha entregado números destacados y ha hecho que el equipo muestre buen futbol y consiga puntos importantes, en 31 juegos, a sumado 44 puntos, esto hace que tenga una efectividad considerable.

“De esos 31 partidos hasta acá, creo que hemos hecho más cositas con la pelota. Es el déficit que teníamos en relación a los partidos anteriores”, señaló Aguirre, además, consideró que legar a la cifra de 42 puntos, lo que significa una la salvación matemática no es un requisito fundamental para continuar con el equipo español y agregó: “No hemos hablado de puntos para mi renovación”.

El entrenador de 64 años, salvó al Mallorca de una manera dramática en la temporada anterior, ahora en la presente campaña los tiene en la octava plaza, muy cerca de puestos de Europa, incluso ya se habla de conseguir esa plaza, aunque evitar el descenso es prioridad.

Te puede interesar: América impone miedo con esta racha invicta en el Estadio Azteca