Salió de Pumas, es multicampeón de Liga BBVA MX y ya es LEYENDA de la Selección Mexicana

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el escenario perfecto para que distintos jugadores demuestren de qué están hechos en la Selección Mexicana, la cual logró algo sin precedentes luego de terminar la fase de grupos con un total de 9 puntos tras sus victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

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Parte de esta situación deriva del gran nivel que algunos jugadores han tenido en la Selección Mexicana y, sin duda, uno de ellos es Jesús Gallardo, futbolista que salió de las fuerzas básicas de Pumas y que, además, ya sabe lo que es ser multicampeón en la Liga BBVA MX.

Jesús Gallardo, el multicampeón de Liga BBVA MX que es figura en la Selección Mexicana

Nacido el 15 de agosto de 1994, Jesús Gallardo es un jugador de 31 años de edad que surgió de las fuerzas básicas de Pumas pero que, sin embargo, ha tenido más éxito en otros equipos de la Liga BBVA MX, así como en la Selección Mexicana en donde ha estado desde hace casi una década.

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Después de brillar con los del Pedregal, Gallardo fue fichado por Rayados en 2018, año en el que hizo su debut con la Selección Mexicana y en donde tuvo una gran participación en Rusia 2018 como lateral por izquierda, posición que el colombiano Juan Carlos Osorio le encontró con el conjunto nacional.

Desde aquel momento, Jesús Gallardo se ha convertido en uno de los elementos más importantes del futbol azteca y de la Selección Mexicana y, tras ocho años en el cuadro nacional, se trata de una leyenda que es considerado por muchos el mejor lateral izquierdo que ha pasado por el combinado tricolor.

¿Cuáles son los números de Jesús Gallardo en la Selección Mexicana?

El hoy futbolista del Toluca no solo puede presumir tres participaciones mundialistas en Rusia 2018, Qatar 2022 y México 2026, sino que además tiene registros de locura en donde acumula tres anotaciones en 125 encuentros disputados, lo cual habla de la forma en cómo se ha mantenido pese al tiempo.