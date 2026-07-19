Era una de las joyas más grandes del futbol en México, pero terminó en el olvido tras un accidente

El futbol en México está marcado por muchos ejemplos en donde los futbolistas tienen todo para sobresalir pero que, por distintas razones, no logran hacerlo. Un ejemplo de lo anterior es este elemento, quien pasó de ser una joya a perderse en el olvido de la afición en general.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

México cuenta con una gama de jugadores realmente interesantes que, desafortunadamente, nunca pudieron brillar por cuestiones ajenas al deporte. Una muestra de lo anterior es Joao Maleck, quien pasó de jugar en el Porto a, ahora, estar olvidado en el futbol de Centroamérica.

Joao Maleck, la joya de México que terminó en el olvido por un accidente

Joao Maleck contaba con todo para sobresalir en el futbol de México luego del paso que tuvo en Europa; sin embargo, un doloroso accidente en Jalisco terminó con su popularidad y parte de su carrera, pues tras este percance, sucedido en junio del 2019, las cosas dieron un giro radical en su vida.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

La audiencia del futbolista Joao Maleck entró en receso en las salas de juicio oral de Puente Grande; aún no hay noticias sobre si permanecerá en la cárcel, tras protagonizar un accidente en el que provocó la muerte de una pareja pic.twitter.com/BR9nX5r57T — San Cadilla (@SanCadilla) June 28, 2019

Todo ocurrió en Zapopan cuando el, en ese entonces, jugador del Porto, protagonizó un percance automovilístico en el que dos personas recién casadas perdieron la vida. Las autoridades determinaron que el jugador de México conducía su vehículo a través de los efectos del alcohol y a exceso de velocidad.

En octubre del 2020 Joao Maleck fue declarado culpable por homicidio culposo agravado y obligado a cumplir una pena de 3 años, 8 meses y 15 días de prisión; sin embargo, y tras un acuerdo económico con los familiares de las víctimas (por alrededor de 3 millones de pesos), el mexicano salió el libertad condicional.

¿Qué fue de la carrera de Joao Maleck tras este hecho?

Joao intentó recuperar su carrera como profesional en equipos de México como el Deportivo Cafessa, Coras de Nayarit y Tepatitlán sin tener mucho éxito. Hoy en día, el delantero azteca forma parte del Guadalupe FC de Costa Rica, lugar en donde se ha afianzado como titular luego del percance que protagonizó.