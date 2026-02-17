Los números que ponen a Johannes Klaebo como un histórico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 han tomado más relevancia en los últimos días gracias a los notables récords que se han roto hasta ahora. Uno de ellos guarda relación con Johannes Klaebo, quien es considerado un atleta histórico dentro de este evento.

Con apenas 29 años de edad, Johannes Klaebo ha escrito su nombre con letra de oro en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 luego de lograr un récord que lo coloca en lo más alto de la cima a nivel mundial. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto a su espectacular participación en Milano - Cortina.

¿Cuál es el récord que Johannes Klaebo rompió en Milano - Cortina 2026?

En estos momentos, Johannes Klaebo es el atleta con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y es que, tras su participación en el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia de esquí de fondo masculina, el noruego obtuvo su cuarta medalla de oro en Milano - Cortina.

Con esto, el deportista de 29 años de edad ya suma un total de nueve medallas de oro en su historia dentro de los Juegos Olímpicos, dejando atrás a otros competidores de gama alta como lo son Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar Bjoerndalen, quienes ya están retirados.

Con ello, Klaebo se convierte en uno de los nombres más importantes en la historia de los JJOO de Invierno, un evento que toma cada vez más relevancia a nivel mundial y que, ahora, destaca por lo hecho por el noruego, quien con 29 años aún aspira a sumar más participaciones en su carrera.

¿Cómo va el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Hasta ahora es precisamente Noruega el país que lidera el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tal y como se esperaba. En el segundo lugar se encuentran los anfitriones, mientras que el Top 3 de la competición lo cierran países como Estados Unidos, Suecia y los Países Bajos.