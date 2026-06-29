Así fue como Jordan Carrillo, refuerzo de Chivas, estuvo a punto de retirarse del futbol

Han pasado algunos días desde que se confirmó la llegada de Jordan Carrillo a Chivas, esto después de firmar una campaña de alarido con los Pumas de la UNAM. Ante ello, el mediocampista mexicano se ha convertido en el refuerzo más importante de este mercado de fichajes.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Jordan Carrillo tuvo una gran temporada con Pumas, misma que llamó poderosamente el interés en Verde Valle. Sin embargo, ¿sabías que hace tiempo el nuevo refuerzo de Chivas pensó seriamente en dejar el futbol? Esto es lo que debes saber al respecto.

¿Jordan Carrillo, refuerzo de Chivas, pensó en retirarse del futbol?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Jordan Carrillo ingresó a Santos Laguna cuando tuvo que dejar su hogar a los 14 años para viajar a Torreón en busca de una oportunidad. Fue precisamente en este periodo en donde pasó el momento más complicado de su vida.

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El refuerzo de Chivas aseguró, en el podcast la Platicada, que durante este periodo pensó todos los días en regresar a su hogar debido a las complicaciones físicas y de soledad que vivió; sin embargo, todo cambió solo seis meses después cuando comenzó a recibir verdaderas oportunidades en el cuadro lagunero.

“Hubo muchos momentos en donde quería rendirme y regresarme a Culiacán. Me acuerdo que cuando recién llegué lloraba todos los días, extrañaba todo”, dijo Jordan Carrillo, quien tras estos complicados años se ha consolidado como uno de los jugadores mexicanos más importantes del país.

¿Cuáles fueron los números de Jordan Carrillo en Pumas?

Una de las razones por las cuales Pumas llegó a la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX derivó de Jordan Carrillo, quien fue titular en la mayor parte de los duelos y que registró un total de seis anotaciones y tres pases a gol en 1,657 minutos distribuidos en 24 juegos.