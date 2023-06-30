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Jorge Sánchez es suspendido en la Copa Oro 2023

Malas noticias para Jaime Lozano y la Selección Mexicana, pues Jorge Sánchez será suspendido en la Copa Oro 2023, luego de recibir tarjeta amarilla contra Haití

Jorge Sánchez suspendido contra Qatar Copa Oro Selección Mexicana
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Escrito por: Azteca Deportes

¡Suspendido! Jorge Sánchez y su situación en la Copa Oro 2023

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Jaime Lozano tendrá que buscar el suplente de Jorge Sánchez. El defensa de la Selección Mexicana volvió a ser amonestado ahora en el partido contra Haití, por lo que será suspendido en la Copa Oro.

De acuerdo al reglamento del torneo de la Concacaf, al recibir dos amarillas en el certamen es acredor a un duelo de suspensión, por lo que se perderá el cierre de la Fase de Grupos, el encuentro contra Qatar, el próximo domingo 2 de julio.

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¿Quién podría suplir a Jorge Sánchez en la Selección Mexicana?

El cambio natural para Jaime Lozano y la Selección Mexicana por Sánchez sería el ingreso de Julián Araujo, pues el jugador del Barcelona participa en dicha posición y esta podría ser la oportunidad que espera para quedarse de una vez por todas con la titularidad de la lateral derecha.

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