Así se jugará la Jornada 1 del Apertura 2026: DÍAS y HORARIOS confirmados

Si bien la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el evento que acapara por completo las miradas, la realidad es que el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual no está de más conocer todo respecto a la Jornada 1.

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Cruz Azul llegará a este Apertura 2026 como el actual campeón de la Liga BBVA MX y con el objetivo claro de buscar nuevamente el título, aunque para ello deberá enfrentar a escuadras de alto calibre como Toluca, Tigres, Chivas, América y, en menor medida, Pumas y Pachuca.

¿Cuáles son los juegos más atractivos de la Jornada 1 del Apertura 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará el jueves 16 de julio para terminar el domingo 19 del mismo mes. En este aspecto, hay un par de partidos que llaman poderosamente la atención debido al nivel de sus instituciones.

Ambos se llevarán a cabo el sábado y el primero de estos es el Pumas vs Pachuca, mismo que fue una de las semifinales pasadas y que traerá consigo el regreso de Esteban Solari al Olímpico Universitario después del abandono de Efraín Juárez al término del torneo anterior.

EL CAMPEÓN TIENE CALENDARIO 🚨🚂



Este es nuestro calendario del Apertura 2026, donde nos tocará defender el título de Liga MX.



Todo comienza el 17 de julio en San Luis Potosí.



¡VAMOS JUNTOS! 💙 pic.twitter.com/9r5I2yW5Qn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 10, 2026

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Posteriormente, Chivas y Toluca se verán las caras en la cancha del Estadio Akron en el que es un duelo que podría enfrentar a dos claros candidatos al título, por lo que se trata de un partido de pronósticos reservados.

Días y horarios de la Jornada 1 del Apertura 2026